عوار يقترب من العودة إلى الملاعب الأوروبية من بوابة الليغا

- حسام عوار، لاعب الوسط الجزائري، يقترب من العودة إلى الملاعب الأوروبية عبر صفقة انتقال إلى ريال بيتيس الإسباني، بعد اتفاق مع الاتحاد السعودي على رسوم انتقال تبلغ 5 ملايين يورو. - ريال بيتيس يسعى لتعزيز خط وسطه بخبرة عوار في كرة القدم الأوروبية، حيث يعتبره إضافة قيمة بفضل قدراته الفنية ومهاراته كلاعب شامل وصانع ألعاب. - عوار، الذي تألق في أكاديمية ليون وخاض أكثر من 230 مباراة، يسعى لاستعادة بريقه بعد تجربة غير موفقة في كأس العالم 2026 مع المنتخب الجزائري.

بات الدولي الجزائري حسام عوار (28 عاماً)، على وشك العودة إلى الملاعب الأوروبية، بعد توصل لاعب خط الوسط الهجومي لنادي الاتحاد السعودي، إلى اتفاق مع ريال بيتيس الإسباني، الذي بات على وشك إتمام صفقة انتقاله، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب تقرير موقع أفريكا فوت المتخصص في الكرة الأفريقية، الأربعاء، فقد توصلت إدارة النادي الأندلسي إلى اتفاق مع نظيرتها السعودية بشأن رسوم انتقال تبلغ حوالي 5 ملايين يورو، ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الإدارية، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة. ويرى ريال بيتيس، الذي كان يسعى لتعزيز خط وسطه بلاعب قادر على شغل مركز لاعب الوسط الشامل وصانع الألعاب، في عوار، فرصةً سانحةً في سوق الانتقالات، حيث سيعتمد النادي الأندلسي على خبرته في كرة القدم الأوروبية، وقدراته الفنية لإضافة قيمة لخط وسطه.

من جهته، يعرف عوار جيداً متطلبات أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية، بعد أن تدرج في أكاديمية ليون الفرنسي، حيث فرض نفسه باعتباره من أكبر المواهب الواعدة في كرة القدم الفرنسية، وخاض أكثر من 230 مباراة بقميص النادي الفرنسي قبل الانتقال إلى روما الإيطالي في صيف عام 2023، وبعد موسم واحد في الدوري الإيطالي، اختار خوض تحدي الدوري السعودي للمحترفين بالتوقيع مع الاتحاد.

وخلال موسم 2025-2026، خاض لاعب الوسط الجزائري 34 مباراة في جميع المسابقات مع نادي الاتحاد، مسجلاً 8 أهداف ومقدماً 6 تمريرات حاسمة، مؤكداً قدرته على الحسم حتى في أصعب الظروف. وتأتي عودته المرتقبة إلى الدوري الإسباني بعد مشاركة مخيبة للآمال في كأس العالم 2026، حيث لم يحظَ عوار، الذي لم يُشركه المدرب فلاديمير بيتكوفيتش إلا قليلاً، بفرصة كافية لإظهار كامل إمكاناته بقميص المنتخب الجزائري.