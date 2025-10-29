- حسام عوار يواصل تألقه مع الاتحاد السعودي، حيث قاد الفريق للتأهل في كأس الملك، مستعيدًا بريقه تحت قيادة المدرب سيرجيو كونسيساو، مما يعزز مكانته كلاعب هجومي بارز. - تألق عوار يأتي في ظل انتعاش جماعي لنجوم الجزائر في مركز صناعة اللعب، مما يمنح المدرب فلاديمير بيتكوفيتش خيارات متعددة، مع بروز أسماء مثل فارس شايبي وإبراهيم مازة. - بيتكوفيتش يواجه تحديًا في اختيار القائمة النهائية للمنتخب الجزائري، مع تعافي عوار وعبدلي، استعدادًا لمباريات ودية قبل كأس أمم أفريقيا 2025.

واصل اللاعب الجزائري حسام عوار (27 عاماً)، تألقه اللافت مع نادي الاتحاد السعودي، مؤكداً أنه أحد أبرز نجوم المرحلة الحالية في الفريق، تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو (50 عاماً)، بعدما أصبح ورقة هجومية رابحة في المنظومة الجديدة. ونجح اللاعب في خطف الأضواء مجدداً، أمس الثلاثاء، بعدما قاد فريقه إلى التأهل على حساب النصر بتسجيله هدف الفوز الحاسم في الدور ربع النهائي من كأس الملك، في مشهد أعاد له مكانته، التي تليق بقدراته الفنية الكبيرة.

وأشادت الجماهير السعودية ووسائل الإعلام المحلية بأداء عوار، الذي يعيش فترة انتعاش كروي واضحة، منذ تولي كونسيساو قيادة "العميد"، إذ استعاد النجم الجزائري بريقه في المباريات الأخيرة، سواء في الدوري المحلي أو في دوري أبطال آسيا للنخبة، خصوصاً في المواجهة أمام الشرطة العراقي، حين سجل هدفين وقدم أداءً متكاملاً بين الشقين الهجومي والدفاعي. كما برز تطور حالته البدنية بشكل ملحوظ، ما جعله يستعيد النسخة المميزة التي عرفها الجميع في فترة تألقه مع ناديه السابق، أولمبيك ليون الفرنسي. هذا التطور يُعدّ خبراً ساراً بالنسبة للجماهير الجزائرية قبل أسابيع من نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 المقررة في المغرب، إذ يقدّم عوار أوراق اعتماده بقوة ليكون من ركائز "الخُضر" في البطولة القارية المقبلة.

ويبرز عوار في فترة تشهد أيضاً تألقاً جماعياً لعدد من نجوم الجزائر في مركز صناعة اللعب، ما يمنح المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) رفاهية الاختيار في هذا الخط الحيوي، فالنجم الشاب فارس شايبي (22 عاماً) يواصل عروضه الكبيرة مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، إذ يتصدر قائمة أفضل الممرّرين في البوندسليغا برصيد ثماني تمريرات حاسمة، بينما يثبت إبراهيم مازة (19 عاماً) موهبته يوماً بعد يوم مع باير ليفركوزن، في تجربة تؤكد أنه مشروع نجم قادم بقوة نحو منتخب الجزائر.

أما في فرنسا، فقد استعاد عماد عبدلي (26 عاماً) مستوياته المعهودة مع نادي أنجيه، ليصبح مرشحاً بقوة للعودة إلى صفوف "الخُضر" بعد غيابه عن المعسكر الأخير، بسبب الإصابة.

ويبدو أن بيتكوفيتش يملك اليوم ما يمكن وصفه بـ"القائمة الذهبية" في مركز صانع الألعاب، التي تضم كوكبة من الأسماء الموهوبة، والتي يصعب المفاضلة بينها، فإلى جانب الرباعي عوار وشايبي ومازة وعبدلي، هناك أيضاً لاعب باريس إف سي الفرنسي، إيلان قبال (27 عاماً)، الذي يقدم موسماً مميزاً، وكذلك موهبة شتوتغارت الألماني، بدر الدين بوعناني (20 عاماً)، الذي يمكنه تولي دور صانع الألعاب أو اللعب جناحاً أيمن بالفاعلية نفسها.

ويمنح هذا التنوع الفني بيتكوفيتش ثروة تكتيكية غير مسبوقة، لكنه يضعه أيضاً أمام تحدٍ حقيقي لاختيار القائمة النهائية لمعسكر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي سيشهد خوض مباراتين وديتين أمام السعودية وزيمبابوي. ومع تعافي عوار وعبدلي من الإصابات وعودتهما إلى الجهوزية التامة، فإن المنافسة على المراكز الهجومية في منتخب الجزائر ستشتعل أكثر من أي وقت مضى، في وقت يتطلع فيه "الخُضر" إلى بناء توليفة متكاملة استعداداً للاستحقاقات القارية المقبلة.