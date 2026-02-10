- تأهل الاتحاد السعودي إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2025-2026 بعد فوزه الساحق 7-0 على الغرافة القطري، حيث سجل يوسف النصيري وحسام عوار ورفاقهم الأهداف. - يتصدر الهلال ترتيب منطقة الغرب برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس بـ12 نقطة، والغرافة المركز العاشر بـ6 نقاط، فيما انتصر السد القطري على تراكتور الإيراني 2-0 ليصل إلى المركز الثامن. - تُقام الجولة الثامنة والأخيرة في فبراير، حيث تتنافس الفرق على التأهل لدور الـ16، مع إقامة الأدوار النهائية في السعودية في أبريل 2026.

حسم الاتحاد السعودي تأهله إلى الأدوار الإقصائية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بعدما تغلب على ضيفه الغرافة القطري 7-0، اليوم الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السابعة. وسجل الأهداف المغربي يوسف النصيري في الدقيقة الثالثة، حسام عوار "هاتريك" في الدقيقتين 20 و58 و79، والبرتغالي روجر فرنانديز في الدقيقتين 49 و62، ومواطنه دانيلو بيريرا في الدقيقة 51.

ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 19 نقطة، مقابل 12 للاتحاد صاحب المركز الخامس، و6 للغرافة، الذي يحتل المركز العاشر. وفي لقاء آخر، انتصر السد القطري على تراكتور الإيراني 2-0، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة بأبطال آسيا للنخبة. وسجل الإسباني رافا موخيكا (61)، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو (89)، هدفي الفوز لصالح السد، الذي رفع رصيده إلى ثماني نقاط، وضعته في المركز الثامن، فيما يملك تراكتور 14 نقطة، في المركز الثالث.

وتقام الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات منطقة الغرب يومي 16 و17 شباط/فبراير الجاري، حيث يلتقي الأهلي السعودي مع شباب الأهلي في جدة، والشارقة مع ناساف في الشارقة، والشرطة مع الدحيل في بغداد، والهلال مع الوحدة في الرياض، والغرافة مع تراكتور في الريان، والسد مع الاتحاد في الدوحة. ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن تتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور الـ16 خلال شهر آذار/مارس 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر نيسان/إبريل.