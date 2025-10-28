- تأهل فريق الاتحاد إلى ربع نهائي كأس السعودية بعد فوزه على النصر 2-1، محققًا ثأره من خسارته السابقة في الدوري السعودي. - المواجهة شهدت تجدد الصراع بين المدربين سيرجيو كونسيساو وجورجي جيسوس، حيث تعود جذور الخلاف بينهما إلى فترة طويلة، وبلغت ذروتها في موسم 2020-2021. - التقى المدربان في 20 مباراة رسمية، حيث تعادلا في سبع مواجهات لكل منهما، بينما تفوق كونسيساو في البطولات الإقصائية بأربع مناسبات مقابل اثنتين لجيسوس.

تأهل فريق الاتحاد إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس السعودية لكرة القدم، بعد فوزه المثير على النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف، في القمة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات دور الـ16.

وبهذا الانتصار، ثأر الاتحاد لخسارته أمام النصر في الجولة الرابعة من دوري المحترفين السعودي، بينما واصل "العالمي" إخفاقه في تجاوز هذا الدور، بعدما ودّع البطولة في النسخة السابقة من المرحلة ذاتها أمام التعاون. وشهدت المواجهة فصلاً جديداً من الصراع الطويل بين المديرين الفنيين، سيرجيو كونسيساو ومدربه السابق جورجي جيسوس (قاد الأخير كونسيساو عندما كان لاعباً لنادي فيلغويراس البرتغالي)، في واحدة من أكثر العلاقات توتراً في كرة القدم البرتغالية الحديثة. وتعود جذور الخلاف بين المدربين إلى فترة طويلة، وقد بلغ ذروته في موسم 2020-2021، حين قاد جيسوس فريق بنفيكا في فترته الثانية، بينما كان كونسيساو على رأس الجهاز الفني لبورتو في موسمه الرابع.

وخلال مواجهة الفريقين في 15 يناير/كانون الثاني 2021 ضمن الجولة الـ14 من الدوري البرتغالي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، اندلع خلاف حاد بين المدربين خارج أرض الملعب، استدعى تدخل المسؤولين للفصل بينهما، في مشهد رسّخ حالة العداء الرياضي بين الطرفين.

وحتى الآن، التقى جيسوس وكونسيساو في 20 مباراة رسمية، تفوّق فيها مدرب النصر في سبع مواجهات، مقابل سبعة انتصارات أيضاً لمدرب الاتحاد، فيما انتهت ست مباريات بالتعادل. وعلى مستوى البطولات الإقصائية، يميل التفوق لكونسيساو الذي حسم التأهل على حساب جيسوس في أربع مناسبات، أبرزها نهائي كأس السوبر البرتغالي 2020، بينما كانت الغلبة للأخير في مناسبتين فقط.