شهد لقاء نيوكاسل وسندرلاند، في الأسبوع 31 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، تجاوزات خطيرة، منها اشتباكات بين المشجعين، إضافة إلى تعرض لاعب سندرلاند، لوتشاريل جيرترويدا، إلى إساءة عنصرية. وانتهت المواجهة بانتصار سندرلاند بنتيجة (2ـ1)، وسجل المغربي شمس الدين الطالبي هدفاً لفريق سندرلاند، الذي رفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز 11، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 42 نقطة في المركز 12.

#NEWSUN



Today’s match between Newcastle United and Sunderland was temporarily paused during the second half after a report of discriminatory abuse from the crowd, directed at Sunderland’s Lutsharel Geertruida.



This is in line with the Premier League's on-field… — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) March 22, 2026

وأكدت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن مباراة ديربي تاين-وير، التي تجمع بين نيوكاسل وسندرلاند، كانت متوترة للغاية. وتحولت المباراة، التي تجمع بين الفريقين اللذين يفصل بينهما 19 كيلومترًا، إلى فوضى عارمة قبل وأثناء اللقاء. وقبل المباراة، أظهرت صور عديدة التُقطت حول الملعب مشاهد قتال بين المشجعين. ووفقًا لعدة وسائل إعلام إنكليزية، من بينها صحيفة ديلي ميل، فقد تمكنت مجموعات صغيرة من مشجعي سندرلاند من الإفلات من حراسة الشرطة، ليجد أفرادها أنفسهم وسط مشجعي نيوكاسل، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن أحد المشجعين احتاج إلى الإنعاش القلبي الرئوي قبل إجلائه، كما تم إلقاء زجاجات صوب أرضية الملعب. ويُظهر مقطع فيديو آخر، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إلقاء زجاجات بعنف على حافلة فريق سندرلاند، لدى وصولها إلى الملعب. وقد تواصلت المشاحنات خلال المباراة، ولكن بأقل حدة ودون حصول أضرار بحسب ما نقلته الصحافة الإنكليزية.

وصرحت الشرطة المحلية في بيان: "لقد شاهدنا عدة مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر مشجعي نيوكاسل يونايتد وسندرلاند وهم يتبادلون الشتائم. وبشكل عام، تعاون الجميع، ونؤكد أنه تم إلقاء القبض على شخص واحد قبل انطلاق المباراة". وخلال المباراة، لم تهدأ الأجواء بشكل كامل. ففي بداية الشوط الثاني، توقف اللعب لعدة دقائق، حيث وقد أكد مدافع سندرلاند، لوتشاريل جيرترويدا، تعرضه إلى إساءة عنصرية.