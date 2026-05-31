عندما تلمع المجوهرات خارج الملاعب... بين شغف الرياضيين والأزمات

- تُعتبر المجوهرات جزءاً مهماً من حياة الرياضيين، حيث يحرصون على اقتنائها واستعراضها، رغم منع بعض الاتحادات ارتداءها لأسباب السلامة. أثارت لاعبة التنس أرينا سابالينكا جدلاً بظهورها بمجوهرات باهظة في بطولة رولان غاروس. - تعرض المنتخب التركي لموقف محرج بعد نسيان مجوهرات ثمينة في إسبانيا عقب مباراة تصفيات كأس العالم 2026، وتم استعادتها بسرعة، مما يعكس أهمية المجوهرات للرياضيين. - واجه لويس هاميلتون خلافاً مع الاتحاد الدولي للسيارات بسبب إصراره على ارتداء المجوهرات خلال السباقات، مما أثار أزمة في سباق جائزة ميامي الكبرى.

يمنح نجوم الرياضة في مختلف الاختصاصات، أهمية قصوى إلى المجوهرات في مسيرتهم، من خلال رغبة الكثير من الرياضيين بامتلاك المجوهرات، واستعراضها خلال المسابقات الرسمية، رغم أن عديد الاتحادات تمنع حمل المجوهرات خلال المنافسات، باعتبارها تشكل خطراً على سلامة الرياضيين بشكل عام.

سابالينكا تقتني المجوهرات وتطالب بزيادة المكافآت

وأثارت نجمة التنس العالمي، أرينا سابالينكا، جدلاً واسعاً في بطولة رولان غاروس، فقد ظهرت منذ أيام تحمل مجوهرات بقيمة مرتفعة، والمفارقة أنها من أبرز لاعبات التنس المناصرات لتوزيع أكثر عدلاً للجوائز المالية في بطولات "غراند سلام" مثلما ذكر موقع أر.أم.سي الفرنسي. ومع ذلك، شوهدت وهي ترتدي مجوهرات تُقدّر قيمتها بنحو 86 ألف يورو خلال الجولة الأولى من البطولة. ودافعت سابالينكا عن نفسها بعد تعرضها لانتقادات، وبعد تأهلها للدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة، عقب فوزها على الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو بنتيجة 6-4 و6-2، ارتدت المصنفة الأولى عالمياً مجوهرات فاخرة، ما أثار غضباً واسعاً في صفحات التواصل، في وقت تقود فيه حملة لزيادة قيمة الجوائز المالية للاعبين في بطولات غراند سلام.

وردّت سابالينكا على الانتقادات قائلة: "لا أرى حقاً كيف يمكن الجمع بين هذين الأمرين المختلفين تماماً. كما قلت سابقاً، فإن الدفاع عن رفع قيمة الجائزة والمكافآت ليس من أجلي، بل من أجل الآخرين". وتابعت: "هذا الأمر يتعلق بالدفاع عن اللاعبين الذين يكافحون من أجل البقاء في عالم التنس. لا علاقة لي بالأمر ولا بالصراع على الجوائز المالية. الجميع يعلم أنني لا أعاني من هذه المشكلة. نحن نناضل من أجل توزيع عادل للدخل ولصالح اللاعبين ذوي التصنيف المنخفض، واللاعبين العائدين من الإصابة، والجيل الجديد. الأمر لا علاقة لي به".

المنتخب التركي .. مسروقات ثمينة

وخلال نهاية عام 2025، غادر المنتخب التركي دولة إسبانيا بخيبة أمل مريرة، فعلى أرض الملعب، كاد الفريق أن يحقق مفاجأة مدوية، حيث تقدم في النتيجة قبل أن يتعادل 2-2 في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2026. وتعرض المنتخب التركي، لانتكاسة أخرى أثناء مغادرته ملعب كارتوخا في إشبيلية. ووفقًا لصحيفة ماركا، كشف الوفد التركي نسيانه ساعة فاخرة بقيمة 200 ألف يورو، وخاتمين يُقدر سعر كل منهما بـ60 ألف يورو. وسرعان ما اختفت هذه الأغراض المنسية، مما دفع المنتخب التركي إلى تقديم بلاغ للسلطات، وتشير التقارير إلى أن التحقيق جرى بسرعة، حيث تمت استعادة المسروقات الثمينة على الفور، وأُلقي القبض على شخص واحد على الأقل.

هاميلتون وحكايته مع المجوهرات

وفي عام 2022، دخل بطل العالم سبع مرات في فورمولا 1، البريطاني لويس هاميلتون، في خلاف قوي مع الاتحاد الدولي للسيارات بسبب إصراره على حمل مجوهراته، مؤكدا أنه لن يخلعها استجابة لطلب الاتحاد الدولي للسيارات، حتى لو كان ذلك يعني غيابه عن سباق جائزة ميامي الكبرى. وقال البريطاني مازحاً في مؤتمر صحافي، وهو يرتدي خواتم وقلائد وقرطاً وثقباً في أنفه، بالإضافة إلى ثلاث ساعات على معصميه، كل منها مضبوطة على منطقة زمنية مختلفة: "لدينا سائقون احتياطيون، لذا نحن جاهزون تماماً لهذا الأسبوع. هناك الكثير من الأنشطة في هذه المدينة، لذا سأكون بخير في كلتا الحالتين". ورغم أن حظر ارتداء المجوهرات في سباقات فورمولا 1 فُرض عام 2005 كإجراء احترازي، إلا أن السائقين لم يلتزموا به بشكل صارم. لكن في عام 2022، قرر مدير السباقات الجديد في الاتحاد الدولي للسيارات، نيلز ويتش، تشديد تطبيق هذا القانون. وقد تم التذكير بهذا القانون لأول مرة خلال سباق جائزة أستراليا، الجولة الثالثة من الموسم.

وذكّر الجميع على هامش سباق جائزة ميامي الكبرى قائلاً: "يُمنع ارتداء المجوهرات، سواءٌ كانت أقراطاً أو سلاسل معدنية حول الرقبة، أثناء المنافسة، وقد يتم تفتيشها قبل انطلاقها". وأضاف موضحاً: "ارتداء المجوهرات أثناء المنافسة قد يعيق التدخلات الطبية، فضلاً عن التشخيص والعلاج اللازمين في حال وقوع حادث". وقد أثار الإشكال أزمة حقيقية أمام إصرار هاميلتون على حمل المجوهرات، قبل أن يقبل الأمر الواقع لاحقاً.