عنبر سعيد... رحيل نجم الجيل الذهبي للكرة الكويتية

- توفي المهاجم الكويتي السابق عنبر سعيد عن عمر 67 عاماً بعد حادث أليم، تاركاً خلفه إرثاً رياضياً مميزاً مع النادي العربي ومنتخب الكويت، حيث ساهم في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والبطولات الخليجية. - برز سعيد في العصر الذهبي للنادي العربي في الثمانينيات، وتميز بفاعليته أمام المرمى وبراعته في الألعاب الهوائية، وشارك مع منتخب الكويت في بطولات إقليمية وقارية، قبل أن يعتزل بعد دورة الألعاب الآسيوية 1990. - نعى الاتحاد الكويتي لكرة القدم والنادي العربي رحيل سعيد، معربين عن تعازيهم لأسرته، مؤكدين مكانته كأحد أبرز الهدافين في تاريخ الدوري الكويتي.

غيّب الموت المهاجم الدولي الكويتي السابق، عنبر سعيد عن عمر ناهز 67 عاماً، إثر حادث أليم، الأحد، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع النادي العربي ومنتخب الكويت. وبرز سعيد كأحد الوجوه المتألقة في العصر الذهبي للنادي العربي الكويتي خلال ثمانينيات القرن الماضي، وأسهم بقوة في تحقيق الفريق عدداً من الألقاب المحلية والبطولات الخليجية، ليحجز مكانه بين أبرز المهاجمين الذين عرفتهم الكرة الكويتية. وتميّز المهاجم الراحل بفاعليته الكبيرة أمام المرمى، وبراعته في الألعاب الهوائية والضربات الرأسية، مستفيداً من قدرته اللافتة على الارتقاء.

وعلى المستوى الدولي، شارك سعيد مع الجيل الذهبي لمنتخب الكويت، في عدد من البطولات الإقليمية والقارية، قبل أن يسجل ظهوره الأخير بقميص "الأزرق" خلال دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها العاصمة الصينية بكين عام 1990، ليضع بعدها حداً لمسيرته الكروية بعد سنوات طويلة من التألق والعطاء. وارتبط اسم عنبر على نحوٍ وثيق بالنادي العربي، الذي أمضى معه معظم سنوات مسيرته، إلى جانب خوضه تجربة احترافية خارج الكويت (نادي الأهلي العُماني)، ليُكرس مكانته كواحد من أبرز الهدافين في تاريخ الدوري الكويتي.

ونعى الاتحاد الكويتي لكرة القدم رحيل عنبر في بيان رسمي كتب فيه " تقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي والمواساة، إلى أسرة عنبر سعيد وإلى النادي العربي لوفاة لاعب المنتخب الوطني والنادي العربي السابق عنبر سعيد، سائلين المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان". من جهته كتب النادي العربي " يتقدم النادي العربي الرياضي بأحر التعازي لوفاة المغفور له باذن الله، اللاعب السابق عنبر سعيد".

⬛ تعزية



يتقدم النادي العربي الرياضي بأحر التعازي لوفاة المغفور له باذن الله، اللاعب السابق عنبر سعيد



إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/lv1f03CivW — النادي العربي الرياضي (@alarabisckw) August 2, 2026