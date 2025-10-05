عناصر جديدة في قائمة منتخب مصر الثاني قبل كأس العرب

- أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حلمي طولان عن قائمة اللاعبين لمعسكر الفريق استعداداً لمباراتين وديتين ضد المغرب والبحرين، تحضيراً لكأس العرب في قطر. - ضمت القائمة أسماء بارزة مثل أحمد الشناوي ومحمد شريف، بينما استُبعد الثلاثي محمد النني وحسين الشحات ومحمود عبد الحفيظ للإصابة. - حقق المنتخب المصري انتصارات ودية ضد تونس، مما عزز الثقة في قدرته على المنافسة بقوة في كأس العرب، وجعل الفوز باللقب هدفاً استراتيجياً.

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان (70 عاماً)، قائمة اللاعبين المقرر انضمامهم إلى معسكر الفريق، قبل التوجه إلى المغرب، يوم غدٍ الاثنين، لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المغربي يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والبحرين في الثاني عشر من الشهر ذاته، استعداداً لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر، خلال الفترة الممتدة من الأول حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وضمت القائمة، التي أُعلنت مساء أمس السبت، كلاً من أحمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمود جاد في حراسة المرمى، ومحمود رزق، ومحمد إسماعيل، وأحمد سامي، ومحمود الونش، وياسين مرعي، وعمر جابر، وأحمد هاني، ويحيى زكريا، وكريم الدبيس لخط الدفاع، وأكرم توفيق، وعمرو السولية، ووسام مرسي، وغنام محمد، ومحمد مجدي "قفشة"، وعمر الساعي، وأحمد عاطف قطة، وميدو جابر، ومصطفى سعد "ميسي"، وكريم حافظ، ومصطفى شلبي للوسط، ومروان حمدي، ومحمد شريف للهجوم.

واستبعد المدير الفني، حلمي طولان، الثلاثي محمد النني، وحسين الشحات، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" للإصابة، فيما ضم مهاجم الأهلي، محمد شريف، بعد طول غياب في مسيرته الدولية مع المنتخبات المصرية. ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري تجمعه، اليوم الأحد، على أن يسافر إلى المغرب صباح غدٍ الاثنين، لخوض مباراتين وديتين في إطار الاستعداد لبطولة كأس العرب.

وبدأ منتخب مصر رحلة الاستعداد لكأس العرب بمباراتين وديتين أمام نظيره التونسي، فاز في الأولى بهدف دون رد سجله محمد مجدي "قفشة"، ثم فاز في الثانية بثلاثة أهداف دون رد سجلها يحيى زكريا ومصطفى ميسي وميدو جابر، وهو ما أعطى الفريق دفعة معنوية كبيرة وشهادة اعتماد فنية تؤكد قدرته على خوض بطولة كأس العرب في قطر بكل قوة، وجعل المنافسة على اللقب هدفاً استراتيجياً له.