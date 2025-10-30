عمورة يثير قلق فولفسبورغ.. سيناريو غويري يلوح في الأفق

- يواجه نادي فولفسبورغ الألماني تحديات مع مهاجمه الجزائري محمد الأمين عمورة، الذي يعاني من تراجع في الفعالية الهجومية، حيث لم يسجل في ست مباريات متتالية، مما زاد الضغط عليه وعلى المدرب بول سيمونيس الذي يواجه انتقادات بسبب النتائج السلبية. - رغم أن عمورة قدم أداءً حيوياً، إلا أن إصابته في الكتف تثير القلق، خاصة مع تراجع مستواه البدني، مما يضعه تحت المراقبة من قبل مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش. - عمورة يُعتبر من أبرز لاعبي المنتخب الجزائري، حيث أنهى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 كأفضل هداف، مما يجعل حالته الصحية محط اهتمام كبير قبل البطولات القادمة.

تتزايد المخاوف في نادي فولفسبورغ الألماني بشأن المهاجم الجزائري محمد الأمين عمورة (25 عاماً)، الذي يعيش فترة تراجع واضحة على مستوى الفعالية الهجومية، بعدما فشل في التسجيل لست مباريات متتالية في جميع المسابقات، آخرها أمام فريق هولشتاين كيل ضمن منافسات كأس ألمانيا، وهي المباراة التي انتهت بإقصاء فريقه من الدور الثاني بخسارته (1-0) على أرضه.

وشارك عمورة أساسياً في تلك المواجهة، وقدم أداءً حيوياً من حيث الحركة والمجهود، غير أنه واصل عجزه عن زيارة الشباك، ما زاد الضغط عليه في ظل بداية موسم صعبة للنادي الأخضر، وهذا يُضاف إلى تعرض المدرب الهولندي بول سيمونيس لموجة انتقادات واسعة بسبب سوء النتائج، إذ لم يحقق سوى ثلاثة انتصارات فقط في عشر مباريات، ما جعل وضعيته مهددة داخل الفريق.

وقبل اللقاء بأيام، كان سيمونيس قد تحدث لصحيفة "كيكر" الألمانية عن وضعية لاعبه الجزائري قائلاً: "لم يسبق لعمورة أن لعب ضمن منظومة منظمة من قبل، لكننا نحاول أن نساعده على التأقلم مع نظام اللعب الحالي"، في إشارة إلى رغبته في تحسين انسجامه مع المجموعة. ومع ذلك، لم تُترجم هذه الثقة إلى نتائج ملموسة على أرض الميدان، خصوصاً أن المهاجم الجزائري لا يزال بعيداً عن مستواه المعهود الذي ظهر به في بداية الموسم.

ورغم أن أرقام عمورة لا تبدو كارثية (هدفان وتمريرتان حاسمتان منذ بداية الدوري)، فإن غيابه عن التسجيل في المباريات الأخيرة بدأ يثير القلق داخل النادي، لا سيما بعد ظهوره بمستوى بدني متراجع وملامح انزعاج واضحة خلال مباراة الكأس، حيث شوهد وهو يمسك كتفه اليسرى أكثر من مرة، وهي الإصابة التي تلاحقه منذ أن كان لاعباً في سانت غيلواز البلجيكي قبل عامين.

وبحسب معطيات حصل عليها "العربي الجديد" من مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، فضّل عدم ذكر هويته، فإن مدرب "الخضر" فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، ومساعديه يتابعون عن قرب وضعية عمورة، إذ لا يثير تراجع مستواه الفني أي قلق لديهم بقدر ما يخشون من أن تتفاقم إصابته في الكتف، خصوصاً أن الحالة تشبه كثيراً ما حدث مع مهاجم أولمبيك مرسيليا الفرنسي أمين غويري، الذي خضع أخيراً لعملية جراحية بعد تعرضه لإصابة مماثلة خلال مباراة أوغندا، ما تسبب في غيابه رسمياً عن كأس أمم أفريقيا 2025.

ويُعد عمورة من أبرز عناصر المنتخب الجزائري في الآونة الأخيرة، بدليل أنه أنهى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بلقب أفضل هدّاف برصيد عشرة أهداف، وساهم بشكل مباشر في تأهل "الخضر" إلى المونديال بفضل تألقه اللافت أمام الصومال وأوغندا، حيث سجل أربعة أهداف في المباراتين، ولهذا السبب يترقب بيتكوفيتش والجماهير الجزائرية نتائج الفحوص التي سيخضع لها اللاعب في الأيام المقبلة، على أمل أن تكون آلام الكتف مجرد عارض بسيط، لأن أي انتكاسة مشابهة لما حدث لغويري ستكون بمثابة ضربة موجعة للمنتخب قبل العرس القاري في المغرب، خاصة أن الثنائي يُعدّ الأنجع هجومياً والأكثر انسجاماً في تشكيلة بيتكوفيتش خلال الأشهر الماضية.