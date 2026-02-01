عمورة ونجوم عرب في فخ تصرفات حرمتهم من خوض المباريات

- غاب أمين عمورة عن مباراة فولسبورغ ضد كولن بقرار تأديبي من المدرب دانيال باور بعد رفضه المشاركة في تدريب الفريق الثاني، رغم تسجيله هدفاً في المباراة السابقة. - انضم عمورة إلى قائمة من النجوم العرب الذين تعرضوا لعقوبات بسبب تصرفات خارج الملعب، مثل محمد صلاح وموسى التعمري، حيث يصر المدربون على الانضباط. - التونسي حنبعل المجبري واجه تجربة غير ناجحة مع إشبيلية بعد خلاف تدريبي، مما أدى إلى استبعاده وعودته إلى مانشستر يونايتد.

غاب مهاجم منتخب الجزائر أمين عمورة (25 عاماً) عن صفوف فريقه فولسبورغ الذي خسر أمام كولن، مساء الجمعة، في منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك رغم أنّه سجل هدف فريقه الوحيد في اللقاء السابق أمام ماينز 05، وقد اتخذ مدرب الفريق قراراً بإبعاد النجم الجزائري عن قائمة الفريق رغم الحاجة إلى خدماته ضمن سعي الفريق للابتعاد عن المراتب المهددة بالهبوط، وكشفت مصادر إعلامية مختلفة، منها صحيفة ويست فرانس الفرنسية، أن عمورة رفض المشاركة مع الفريق الثاني في حصة تدريبية يوم الأربعاء الماضي، كما نشر فريقه بياناً مقتضباً أكد من خلاله إبعاد النجم الجزائري لأسباب تأديبية، من دون أن يقدم توضيحات.

وقال مدرب الفريق دانيال باور في تصريحات لشبكة سكاي الألمانية: "الفريق أولاً. لم يحترم عمورة هذا المبدأ تماماً هذا الأسبوع. علينا أن نكون ثابتين في موقفنا، ولهذا السبب هو غائب عن المباراة. هذه أمور داخلية؛ ناقشناها داخلياً مع محمد، الإجراء التأديبي يخصّ الجولة العشرين فقط. يوم الاثنين، سيعود إلى تدريبات الفريق، وسيكون متاحاً، وسينافس على مكانه في التشكيلة الأساسية". وتفادى عمورة عقوبة قاسية تُضعف فرصه في تحسين أرقامه مع الفريق بحثاً عن خوض تجربة مع نادٍ ينافس على المراتب الأولى، وهو لاعب مهم في الفريق الألماني، فقد شارك في 17 مباراة منها 13 لقاء أساسياً، وغاب عن مبارتين فقط بسبب مشاركته في كأس أمم أفريقيا.

نجوم عرب سبقوا عمورة

وانضمّ عمورة إلى قائمة من النجوم العرب الذين طاولتهم عقوبة الاستبعاد عن المباريات بسبب تصرفات بعيداً عن الملاعب، فقد أثار المصري محمد صلاح جدلاً واسعاً في إنكلترا في نهاية مرحلة الذهاب بتصريحات قوية انتقدت قرارات مدرب فريقه ليفربول الذي لم يعتمد عليه أساسياً، وهو تصرّف دفع المدرب إلى إقصاء النجم المصري من السفر إلى ميلانو لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يُطوَّق الخلاف لاحقاً، وعاد صلاح للمشاركة مع الفريق قبل السفر إلى المغرب وخوض منافسات كأس أمم أفريقيا، ولكن تصريحاته كان لها صدى واسعاً خاصة بعد أن طاولته الانتقادات من نجوم "الريدز" السابقين.

وخلال بداية الموسم الحالي من الدوري الفرنسي، استبعد مدرب فريق رين السنغالي حبيب باي النجم الأردني موسى التعمري، حيث ذكرت صحيفة ويست فرانس أنه لم يُستدعَ اللاعب لمواجهة لوريان بسبب تأخره عن الاجتماع التحضيري للمباراة صباحاً، ذلك أن معُظم المدربين يصرّون على احترام اللاعبين مختلف المواعيد المتفق عليها، وبالتالي تكون العقوبة في انتظار اللاعب عندما يتأخر عن الحضور، وقد أصرّ المدرب على استبعاد التعمري رغم أن فريقه كان منقوصاً من العديد من الأسماء في الهجوم، وذلك من أجل فرض الانضباط في الفريق.

أمّا التونسي حنبعل المجبري، فقد فشلت تجربته مع نادي إشبيلية الإسباني خلال النصف الثاني من موسم 2023ـ2024، بسبب خلاف مع زميله في التدريبات انتهى بمشاحنة قوية حسب تأكيدات الإعلام الإسباني، وهو ما جعل المدرب يستبعد اللاعب التونسي بسبب هذه التصرّف، وبعدها لم يظهر المجبري إلا في حالات نادرة في مباريات فريقه الأندلسي، ليرحل عن إشبيلية سريعاً ويعود إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي، وتهوّره كلفه إضاعة فرصة التألق في الدوري الإسباني.