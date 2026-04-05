عمورة... أيام عصيبة بين منتخب الجزائر وفولسبورغ

- يعاني محمد الأمين عمورة من تراجع في مستواه التهديفي، حيث لم يسجل منذ فبراير، مما أثر على مكانته في منتخب الجزائر وفريقه فولسبورغ الذي يواجه خطر الهبوط في الدوري الألماني. - شهدت مباراة فولسبورغ ضد باير ليفركوزن توتراً بين عمورة وزميله فيني سوزا، مما يعكس الصعوبات التي يواجهها اللاعب الجزائري في الحفاظ على مكانته الأساسية في الفريق. - مع صعود أسماء جديدة في المنتخب الجزائري، يواجه عمورة تحديات كبيرة لإثبات جدارته بالمشاركة كأساسي، خاصة مع تراجع أرقامه التهديفية مؤخراً.

فشل مهاجم منتخب الجزائر، محمد الأمين عمورة (25 عاماً)، في التسجيل مجدّداً. وكان الجزائري أساسياً في تشكيلة فريقه الذي خسر يوم السبت، أمام باير ليفركوزن (3ـ6) في الأسبوع 28 من الدوري الألماني. ولم يكن لاعب سانت جيلواز البلجيكي سابقاً، موفقاً في هذه المباراة، وأضاع فرصة سهلة في الشوط الأول، في وقت تألق فيه مواطنه إبراهيم مازا مسجلاً هدفاً من سداسية فريقه. وتعقد وضع فولسبورغ في الترتيب، بما أنه يحتل المركز 17 وقبل الأخير برصيد 21 نقطة، وبات مهدداً بالهبوط وفقدان مكانه في "البوندسليغا".

ولم يسجل عمورة أهدافاً في كل المسابقات، منذ يوم 15 فبراير/ الماضي، في لقاء فريقه أمام لايبزيغ (2ـ2)، واكتفى منذ تلك المواجهة بصناعة هدفٍ في الدوري الألماني أمام أوغسبورغ (2ـ3)، وهدف في لقاء منتخب الجزائر أمام غواتيمالا (7ـ0). وتؤكد الأرقام تراجع مستوى الجزائري في الفترة الأخيرة رغم بدايته الموفقة في الموسم الحالي، إذ وصل لحدّ الآن إلى 8 أهداف معظمها خلال النصف الأول من الموسم، ولكن منذ المشاركة في كأس أفريقيا غابت بصمته مع منتخب بلاده فقد اكتفى بصناعة هدف في كأس أفريقيا الأخيرة دون أن ينجح في التسجيل، وبعدها وجد صعوبات مع فريقه.

وقد أصبح عمورة مهدداً بفقدان مكانه الأساسي في تشكيلة منتخب الجزائر، ذلك أنّ المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، لم يعتمد عليه أساسياً في مواجهة أوروغواي القوية (0ـ0) منذ أيام قليلة في مدينة تورينو الإيطالية، وكان واضحاً أنّ صعود أسماء جديدة منحت المدرب خيارات أفضل، خاصة وأنّ المنتخب الجزائري يشهد صعود عديد الأسماء مثل عادل بولبينة وفارس شعيبي الذي عاد بقوة إضافة إلى إبراهيم مازة.

ويشهد موسم عمورة تراجعاً كبيراً، فقد دخل في وقت سابق في خلاف مع مدربه، الذي أبعده عن إحدى المباريات بسبب تمرّده على قراراته. وخلال مباراة ليفركوزن، دخل عمورة في مشادة قوية مع زميله فيني سوزا، الذي كان غاضباً من اللاعب الجزائري. وتواتر هذه الأزمات يؤكد حجم الصعوبات التي تعترض النجم الجزائري ما يهدّد استمراره أساسياً مع الفريق أيضاً، وبالتالي سيكون في وضع صعب في نهاية الموسم. ورغم أنه من المؤكد حضوره في كأس العالم، إلّا أنه سيكون من الصعب عليه أن يُقنع المدرب بأحقيته في أن يُشارك أساسياً، خاصة وأن أرقامه مع "الخضر" شهدت تراجعاً كبيراً للغاية.