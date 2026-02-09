عمليات سطو حولت نجوم كرة قدم من ضحايا إلى أبطال

- تعرض نجوم كرة القدم لعمليات سطو متكررة، حيث يستغل اللصوص انشغال اللاعبين بالمباريات، لكن بعض اللاعبين أظهروا شجاعة في مواجهة المعتدين، مثل بريل إمبولو الذي حاول مطاردة لصوص استهدفوا سيارته الفاخرة. - أليكس بيرينغير وزوجته نجوا من محاولة سطو مسلح بفضل تصرفه السريع بإغلاق الباب والاتصال بالشرطة، مما دفع اللصوص للفرار دون إصابات. - سيرجيو ريكو وغابرييل أظهرا شجاعة نادرة في مواجهة اللصوص، حيث تمكن ريكو من كشف هوية لص، بينما قاوم غابرييل مهاجمه، مما أدى إلى القبض عليه.

تعرض نجوم كرة القدم في العالم إلى عمليات سطو متكررة في السنوات الأخيرة، ينجح في معظم الحالات المعتدون في الحصول على مكاسب مالية، بما أن معظم العمليات تحدث عندما يكون اللاعب منشغلاً بخوض المباريات مع فريقه، ولكن في حالات أخرى، تحوّل خلالها اللاعب من ضحية عملية سطو مرعبة إلى بطلٍ، عندما يقاوم المعتدين وينجح في الدفاع عن منزله، رغم أن البعض منهم يتعرض إلى إصابات خطيرة تهدد حياته.

وتعرّض لاعب رين الفرنسي بريل إمبولو لمفاجأةٍ غير سارةٍ. ففي مساء السبت الماضي، واجه المهاجم السويسري لصوصاً استهدفوا منزله في محاولةٍ لسرقة سيارته الفاخرة. ووفقاً لمعلوماتٍ من صحيفة "لو باريزيان"، استهدف اللصوص سيارةً عالية الأداء تُقدّر قيمتها بمئات آلاف اليورو. وأكدت أن إمبولو، الذي سجّل خمسة أهدافٍ هذا الموسم في الدوري الفرنسي، حاول مطاردة الجناة، لكنهم تمكنوا من الفرار. وخلال إفادته، أشار اللاعب إلى محاولةٍ مماثلةٍ وقعت قبل أربعة أيامٍ فقط.

ونجا لاعب أتلتيك بلباو أليكس بيرينغير وزوجته صوفيا دجيم بأعجوبة من محاولة سطو مسلح نفذها ثلاثة رجال ملثمين ومسلحين في بداية عام 2025، وفقاً لما ذكرته صحيفة "إل كوريو" الإسبانية. حاول اللصوص اقتحام منزلهما، لكن بيرينغير تمكن من إغلاق الباب قبل دخولهم. وجه الرجال مسدساً نحو اللاعب وزوجته، لكن أليكس تمكن من الاتصال بالشرطة في الوقت المناسب، ما دفع اللصوص إلى الفرار. ولحسن الحظ، لم يُصب بيرينغير ولا صوفيا بأذى خلال الحادث. وقد فُتح تحقيق في الحادث، لكن لم يتم التعرف على هوية اللصوص حتى الآن، ولكن اللاعب تميّز بموقفه البطولي، بما أنه رفض الاستسلام لمهاجميه في هذه العملية.

وفي عام 2022، فوجئ حارس باريس سان جيرمان الفرنسي الإسباني سيرجيو ريكو، عند عودته إلى منزله في نوفمبر/تشرين الثاني، بوجود لص كان يستعد للقيام بعملية سطو على المنزل، ليُطارد الحارس الإسباني اللص الذي غادر خالي الوفاض، كما أنه تخلى عن حقيبة ظهره التي تحتوي على أغراضه الشخصية التي ساعدت المحققين على كشف هويته، وقد تحلى ريكو بشجاعة نادرة، عكس عددٍ كبير من اللاعبين الذين يختارون تفادي التصادم.

وفي عام 2021، أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية قيام رجلين ملثمين يرتديان أغطية رأس بتعقب مدافع أرسنال الإنكليزي غابرييل وصديقه إلى منزل اللاعب. وبينما كان لاعب ليل السابق يدخل مرآبه، طالبه أحد المهاجمين الذي كان مسلحاً بمضرب بيسبول بمفاتيح سيارته وساعته. امتثل اللاعب البرازيلي ثم لكم مهاجمه في وجهه، ليفرّ المهاجم وشريكه. وبعد أن سقطت قبعة المهاجم، أُلقي القبض عليه وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات.