عمر عرتن.. حرمته أميركا من المونديال واستقبله الصوماليون كبطل

- استُقبل الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن بحفاوة في مقديشو بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، مما حرمه من إدارة مباريات كأس العالم رغم اختياره من قبل "فيفا". - دافعت وزارة الرياضة الصومالية عن عرتن، مؤكدةً دعمها له وثقتها في نزاهته واحترافيته، مشيرةً إلى عدم نجاح الجهود الدبلوماسية مع السلطات الأميركية. - أُرجع سبب المنع إلى ارتباطه بأشخاص يُشتبه بانتمائهم لمنظمات إرهابية، مما أثار استياءً واسعاً، حيث اعتُبر القرار سياسياً يضر بتطلعات الشباب الأفارقة.

حظي الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن باستقبال حاشد من قبل أبناء بلاده، لحظة وصوله اليوم الأربعاء إلى مطار العاصمة مقديشو، بعد منعه من دخول الولايات المتحدة وحرمانه من أن يصبح أول حكم من بلاده يدير مباريات كأس العالم، في حدثٍ أثار جدلاً حول العالم رغم أنّه كان ضمن قائمة اختيارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ودافعت وزارة الرياضة الصومالية أمس الثلاثاء عن الحكم عمر عرتن، عقب حرمانه من تحقيق حلمه، إذ عبّرت عن أسفها العميق بقولها: "رغم التواصل الدبلوماسي مع السلطات الأميركية والاتحاد الدولي لم يكن من الممكن التوصل إلى نتيجة إيجابية، نجدد دعمنا الثابت له، ونثق بنزاهته واحترافيته ومواصلته الإسهام في تطوير كرة القدم في الصومال وعلى الصعيد الدولي. أرتان يمثل أفضل ما لدى المواهب الصومالية".

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قد قال لوكالة فرانس برس الأربعاء إن الحكم كان "مرتبطاً بأشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى منظماتٍ إرهابية، ما يجعل المسافر بهذه الحالة غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة"، في حين قال مصدر في الاتحاد الأفريقي "كاف" للوكالة نفسها إن الهيئة القارية لا يُمكنها التدخل في هذا القرار: "نشعر بالأسف من أجله".

وتُعتبر الصومال واحدة من عدّة دول مدرجة على قائمة حظر السفر التي أطلقتها إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، ليكون الحكم عمر أرتان أحد المتضررين رغم أنّه اختير من قبل فيفا ضمن القائمة التي تضمّ 52 حكماً للإشراف على مباريات مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو الأمر الذي أفرح عشاق الرياضة في الصومال وحتى رئيس البلاد حسن شيخ محمود، حيث كتب في نيسان/ إبريل الماضي: "رمزُ إلهامٍ للجيل الجديد من الصوماليين".

بعيدا عن الملاعب البيت الأبيض يكشف أسباب منع دخول الحكم الصومالي إلى أميركا

وقال عرتن، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأميركية: "كان هذا أكبر حلم في حياتي وتحطم، أنا مُحبط للغاية، فأنا مجرد حكمٍ يُحاول أن يعيش حلمه. أكبر ما في حياتي المشاركة في المونديال، لقد خضعت للاستجواب لمدة 11 ساعة من قبل مسؤولي الحدود، ثم نقلت لزنزانة احتجاز منفصلة حيث بقيت عدّة ساعات إضافية قبل إعادتي على متن رحلة متجهة إلى مدينة إسطنبول. كانت لدي أوراق وتأشيرة صحيحة".

وضمن موجة التفاعل والتضامن، قال رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، عبر حسابه في منصة "إكس" الثلاثاء: "محبطٌ بشدة، أفريقيا والعالم يقفون معه، هو لا يمثّل الصومال فحسب بل أيضاً تطلعات ملايين الشباب الأفارقة الذين يؤمنون بأن هذا التميز يجب الاعتراف به على الساحة العالمية"، في الوقت الذي أكد الوزير الصومالي السابق عبد الرشيد حاشي: "من المفترض أن توحد كرة القدم الناس لا أن تستبعدهم. هذه الخطوة قرار سياسي من الولايات المتحدة".