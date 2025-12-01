- قاد عمر خربين منتخب سورية للفوز على تونس في كأس العرب 2025 بفضل هدفه الحاسم، مستعرضاً مهاراته المستمدة من خلفيته العائلية في الملاكمة. - وُلد خربين في دمشق عام 1994، وحقق نجاحاً كبيراً في مسيرته الكروية، حيث لعب لأندية كبرى مثل الهلال السعودي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2017. - رغم تنقله بين الأندية، يظل خربين محبوباً بين الجماهير، ويُعرف عنه دعمه لعائلته وكرهه للسفر الجوي لمسافات طويلة.

لعب قائد منتخب سورية عمر خربين (31 عاماً) دور البطولة المُطلقة، بعدما سجل الهدف الوحيد في المواجهة ضد تونس، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حالياً في قطر، وساهم في إهداء كتيبة المدرب الإسباني خوسيه لانا ثلاث نقاط ثمينة.

وجاءت طريقة تسجيل عمر خربين هدفه في شباك تونس لتذكّر الجميع بأن قائد منتخب "نسور قاسيون" تعلم درسه جيداً من عائلته التي تعشق المُلاكمة، خاصة أن والده وعمه كانا بطلين في رياضة "الفن النبيل" في سورية، لكن صاحب الـ31 عاماً أحب كرة القدم وتعلق بها منذ نعومة أظفاره، إلا أن ضرباته القاضية ترجمها في اللعبة الشعبية الأولى بالعالم إلى أهداف يجعل بها خصومه يعانون مرارة الهزيمة.

ولد عمر خربين في القابون بالعاصمة دمشق يوم 15 يناير/ كانون الثاني عام 1994، وبدأت حياته في عائلة رياضية تعشق الملاكمة، لكنه تعلق بكرة القدم، وحرص والده على تلبية رغبة نجله، ومنحه الموافقة للسير في طريق آخر وجديد على العائلة، ليتمكن المهاجم من تحقيق النجاح، بعدما لعب لعدد من الأندية الكبرى، أبرزها الهلال السعودي.

ووصل عمر خربين إلى قمة مجده في مسيرته الاحترافية، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2017، لكنه وجد نفسه يتنقل بين عدد من الأندية العربية، مثل بيراميدز المصري والوحدة الإماراتي وغيرهما، إلا أن ذلك لم يمنعه نهائياً من التألق في أي مكان يلعب فيه، بل ويجعل الجماهير تراقبه، بسبب قدرته على تسجيل الأهداف المميزة.

ورغم الشهرة بين الجماهير الرياضية، فإن عمر خربين لم يستطع نسيان عائلته وأهله، بعدما قرر صرف رواتب شهرية لهم جميعاً، وفق ما أكده مصدر مقرب من المهاجم السوري، الذي كشف عن معلومة غريبة ربما لا يعرفها أحد عن صاحب الـ31 عاماً، وهي أنه يكره السفر جواً لمسافات بعيدة، ما يفسّر عدم وجوده في المواجهات برفقة الأندية التي لعب لها في شرق آسيا، لأنه لا يفضل الجلوس ساعات طويلة محصوراً في الطائرة.