عمر السومة وغيابه عن منتخب سورية.. "العربي الجديد" يكشف الكواليس

- غياب عمر السومة عن قائمة منتخب سورية لمواجهة جنوب السودان أثار تساؤلات، حيث برر الاتحاد السوري غيابه بالتزاماته مع ناديه الحزم السعودي، لكن مصادر نفت ذلك، مشيرة إلى مشاكل مع الجهاز الفني. - بعد انتخاب فراس تيت رئيساً للاتحاد السوري، أُغلقت قضية السومة نهائياً بسبب المشاكل التي أثارها، مع تأكيد على عدم دعوته مستقبلاً، خاصة بعد تأثيره السلبي في تصفيات كأس العالم 2026. - التجديد في المنتخب أصبح ضرورياً، حيث أثبتت الوجوه الشابة فعاليتها في تصفيات كأس آسيا 2027، مع بقاء قرار مشاركة السومة في كأس العرب 2025 بيد المدرب خوسيه لانا.

أثار غياب نجم منتخب سورية عمر السومة (36 عاماً) عن قائمة المدرب الإسباني خوسيه لانا من أجل خوض المواجهة ضد منتخب جنوب السودان، الثلاثاء المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب 2025، الكثير من علامات الاستفهام في الشارع الرياضي في البلاد.

ورغم أن الاتحاد السوري لكرة القدم برّر غياب عمر السومة عن قائمة المدرب خوسيه لانا بعودة صاحب الـ36 عاماً إلى التزاماته مع ناديه الحزم السعودي، وعودته ستكون مؤكدة بنسبة 100% في حال تأهل المنتخب لبطولة كأس العرب 2025، التي ستنطلق في الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم وحتى الـ18 من الشهر نفسه، إلا أن مصادرنا نفت هذا الأمر.

وتواصل "العربي الجديد" مع أحد المصادر المقربة من الاتحاد السوري لكرة القدم من أجل معرفة السبب الحقيقي وراء غياب عمر السومة عن قائمة المدرب خوسيه لانا، حيث كشف المصدر أن المهاجم دخل في مشاكل مع الجهاز الفني أثناء فترة التوقف الدولي خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وغادر المعسكر، ويرفض منذ ذلك الحين الرد على الاتصالات أو التواصل مع القائمين على الكرة السورية.

وبعد نهاية الانتخابات التي أسفرت عن فوز فراس تيت برئاسة الاتحاد السوري لكرة القدم، أكد المصدر أن قضية عمر السومة أُغلقت بشكل نهائي، ولا تمكن بأي حال من الأحوال إعادته إلى صفوف المنتخب، بسبب المشاكل التي أثارها في غرف خلع الملابس خلال شهر سبتمبر/الماضي، ويجب التخلص من هذه المشكلة نهائياً عبر عدم دعوته في مسابقة قادمة.

وأكد المصدر أيضاً أن الاتحاد السوري لكرة القدم يعتبر أن أكبر غلطة ارتكبها خلال السنوات الماضية، بعد رفض دعوة عمر السومة إلى بطولة كأس آسيا 2023 التي أقيمت في قطر، هي إعادته إلى قائمة المنتخب مرة أخرى من أجل خوض مواجهات تصفيات كأس العالم 2026، وتحديداً قبل مباراة كوريا الشمالية، لأنه أثار المشاكل بين اللاعبين حينها، ما أثر على أداء المنتخب الذي فشل في حجز إحدى البطاقات المؤهلة للمونديال.

وختم المصدر حديثه بأن التجديد أصبح واجباً وضرورة في منتخب سورية، والدليل أن النتائج خلال التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027، التي ستقام في السعودية، كانت خير دليل، بعدما استطاعت كتيبة المدرب خوسيه لانا حسم تأهلها، وحققت نتائج جيدة للغاية، بسبب الاعتماد على وجوه شابة تعطي كل شيء من أجل قميص منتخب بلادها، ولو كان عمر السومة حاضراً، لعاد إلى إثارة المشاكل كعادته، وفي كل الأحوال، مشاركته في بطولة كأس العرب 2025 ستكون بيد المدرب خوسيه لانا الذي يحق له استدعاء لاعب في حال تعرض آخر للإصابة قبل البطولة، وقد يكون هذا البديل هو عمر السومة.