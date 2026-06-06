- رشّح عمدة نيويورك، زهران ممداني، منتخب المغرب للفوز بكأس العالم 2026، التي ستقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا، مع زيادة عدد المنتخبات إلى 48، بما في ذلك 8 منتخبات عربية. - توقع ممداني وصول المغرب إلى النهائي لمواجهة فرنسا، مشيراً إلى قوة المنتخب المغربي بفضل لاعبيه المتألقين في الدوريات الأوروبية مثل أشرف حكيمي وإبراهيم دياز. - تألق المغرب في النسخة الأخيرة بقطر، حيث وصل إلى نصف النهائي، مما يعزز فرصه في تعويض خيبة الأمل أمام فرنسا في البطولة المقبلة.

رشّح عمدة نيويورك، زهران ممداني (35 عاماً)، منتخب المغرب للتتويج بكأس العالم 2026، التي ستنطلق في الأسبوع المقبل، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، وهي نسخة ستشهد العديد من الأحداث التاريخية بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً، منها 8 منتخبات عربية في حضور تاريخي للكرة العربية في الحدث العالمي الكبير.

وفي تصريحات لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، السبت، توقع ممداني وصول منتخب المغرب إلى النهائي، لمواجهة منتخب فرنسا، الذي كان حاضراً في النهائي في آخر نسختين من المسابقة، ليحصد اللقب في نسخة 2018 ويحلّ وصيفاً في نسخة 2022، وقال ممداني عن توقعه للفائز في المباراة الختامية: "سنختار بقلوبنا، لذا أقول إن المغرب سيحسم هذه المباراة النهائية الرائعة". ويملك منتخب "أسود الأطلس" عدداً من اللاعبين المتألقين في الدوريات الأوروبية وخاصة أشرف حكيمي بطل أوروبا مع باريس سان جيرمان وإبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، وهو ما يعطيه دفعاً قوياً في هذه البطولة.

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وكان منتخب المغرب قد تألق في النسخة الأخيرة في قطر، بعدما حلّ رابعاً إثر مشوار بطولي منذ الدور الأول، عندما تخطى كرواتيا وبلجيكا وكندا، قبل أن يُقصي منتخب إسبانيا في ثمن النهائي ثم البرتغال في ربع النهائي، وتوقفت مسيرته أمام منتخب فرنسا في المربع الذهبي، ولهذا فإن النهائي الذي توقعه عمدة نيويورك، قد يكون فرصة أمام المغرب من أجل تعويض خيبة آخر المواجهات أمام المنتخب الفرنسي. كما يُعرف ممداني بشغفه الكبير بكرة القدم، خاصة وأنه يدعم نادي أرسنال الإنكليزي، وكثيرا ما أدلى بتصريحات في الشأن الرياضي العالمي.