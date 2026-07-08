عمدة نيويورك يدخل على خط الأزمة: مصر تعرضت للسرقة أمام الأرجنتين

- أعرب عمدة نيويورك، زهران ممداني، عن استيائه من التحكيم في مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026، واصفاً إياها بالظلم التحكيمي الصارخ الذي أدى لخسارة مصر 3-2. - انتقد ممداني قرار إلغاء الهدف الثاني لمصر، معتبراً أنه كان مجحفاً ومدمراً لطموح المنتخب، مما أثار جدلاً واسعاً حول أداء الطاقم التحكيمي. - طالب الاتحاد المصري لكرة القدم بفتح تحقيق في أداء التحكيم، بينما يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة سويسرا في ربع النهائي.

تحدث عمدة مدينة نيويورك الأميركية، زهران ممداني، عن المواجهة التي تعرض فيها منتخب مصر للخسارة على يد منتخب الأرجنتين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعرب ممداني خلال حديثه لوسائل الإعلام عن استيائه الشديد مما وصفه بالظلم التحكيمي الصارخ الذي تعرض له "الفراعنة" في تلك المواجهة التي أقيمت قبل يوم من انطلاق المؤتمر الجماهيري، حيث صرح أمام عدسات الكاميرات بأن "مصر تعرضت للسرقة" في تلك المباراة المونديالية الحاضنة للكثير من الإثارة والجدل.

وقال زهران ممداني في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الأربعاء، أثناء حديثه أمام المواطنين، حول برنامج جديد لتسريع الحافلات في الولاية: "توفير الوقت في وسائل النقل يعني أشياء كثيرة، يعني تناول الإفطار مع عائلتك، والوصول إلى المنزل في وقت النوم. يعني أيضاً.. الحصول على الوقت الكافي لتتفق مع أصدقائك على أن منتخب مصر تعرض للسرقة بالأمس أمام الأرجنتين. الأهم من ذلك كله، يعني عودة الوقت إلى سكان نيويورك الذين لا يملكون منه ما يكفي".

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وأبدى عمدة مدينة نيويورك الأميركية، زهران ممداني معرفة دقيقة بتفاصيل المباراة الفنية منتقداً الطاقم التحكيمي، حيث أشار تحديداً إلى عدم رضاه عن احتساب خطأ عكسي أدى في نهاية المطاف إلى إلغاء الهدف الثاني لمصر (سجله مصطفى زيكو)، معتبراً ذلك القرار مجحفاً ومدمرا لطموح المنتخب الأفريقي.

ويذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم طالب في بيان رسمي بفتح تحقيق في أداء طاقم التحكيم الذي أدار مواجهة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم عام 2026، بعدما أعرب عن استيائه من القرارات التي أثرت على نتيجة المباراة، التي انتهت بفوز رفاق القائد ليونيل ميسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وينتظرهم اختبار قوي للغاية في ربع النهائي أمام منتخب سويسرا، الذي يمتلك خط دفاعي قويا للغاية.