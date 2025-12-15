عماد عبدلي.. قرار بيتكوفيتش يفتح له أبواب الدوري الإسباني

- يعيش عماد عبدلي، لاعب خط الوسط الجزائري في نادي أنجيه الفرنسي، فترة حاسمة بعد استبعاده من قائمة منتخب الجزائر لكأس أمم أفريقيا 2025، رغم أدائه المميز في الدوري الفرنسي، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية الجزائرية. - جذب عبدلي اهتمام أندية أوروبية، أبرزها إشبيلية الإسباني، الذي يسعى للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن عقده مع أنجيه ينتهي في يونيو المقبل. - قرار مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش باستبعاد عبدلي أثار دهشة الجماهير، حيث يُعتبر من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الفرنسي، مما يعزز فرص انتقاله لنادٍ أكثر تنافسية.

يعيش لاعب خط الوسط الجزائري المحترف في نادي أنجيه الفرنسي عماد عبدلي (26 عاماً)، فترة مفصلية في مسيرته الكروية، وذلك بعد ساعات فقط من خروجه من قائمة منتخب الجزائر المعنية بخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 المقررة في المغرب، وهو القرار الذي أثار الكثير من الجدل في الشارع الرياضي الجزائري بالنظر إلى المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أمس الأحد، في خبر وصفه بالحصري، أن الأداء اللافت الذي يقدمه عماد عبدلي مع أنجيه لم يمر مرور الكرام داخل الأوساط الكروية الأوروبية، إذ بات محل اهتمام عدة أندية خارج فرنسا، وفي مقدمتها نادي إشبيلية الإسباني، الذي يحتل حالياً المركز الثامن في الدوري الإسباني، حيث أبدى رغبة جدية في التعاقد مع اللاعب السابق لنادي لوهافر الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن عقده مع أنجيه، الذي انضم إليه في صيف 2022، ينتهي في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وأبرز المصدر نفسه أن عبدلي نجح، بفضل سلسلة من العروض القوية والمتواصلة، في ترسيخ مكانته ضمن أكثر لاعبي خط الوسط الهجومي إثارة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، رغم غيابه عن قائمة منتخب الجزائر الخاصة بكأس أمم أفريقيا، وهو ما جعل اسمه يُطرح بقوة في سوق الانتقالات المقبلة، خصوصاً في إسبانيا، حيث تُتابع أنديتها عن كثب اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة الفنية بسرعة.

وجاء قرار مدرب منتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش بإبعاد عماد عبدلي عن المشاركة في "الكان" ليُشكل مفاجأة كبيرة لدى الجماهير الجزائرية، التي كانت ترى في لاعب أنجيه قطعة مهمة قادرة على تقديم حلول إضافية في خط الوسط، بالنظر إلى موسمه الاستثنائي وتصنيفه من بين أفضل لاعبي وسط الميدان في الدوري الفرنسي، وهو ما دفع العديد من التقارير الإعلامية إلى التأكيد على أن عبدلي يخوض موسمه الأخير بقميص أنجيه، وأن مستواه الحالي يؤهله للانتقال إلى نادٍ أكثر تنافسية في الفترة المقبلة.

وكان بيتكوفيتش قد برّر خلال المؤتمر الصحافي، الذي أعلن فيه قائمة منتخب الجزائر، السبت الماضي، عدم توجيه الدعوة لعبدلي بشدة المنافسة في مركزه، في ظل وجود أسماء أخرى تحظى بثقته داخل التشكيلة، على غرار موهبة باير ليفركوزن إبراهيم مازة، ولاعب وسط الاتحاد السعودي حسام عوار، وهو ما جعل خياراته تميل إلى لاعبين آخرين في هذا المركز، رغم الاعتراف الضمني بالمستوى الذي يقدمه لاعب أنجيه هذا الموسم.