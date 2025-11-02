عماد إبراهيم صاحب فضية مونديال ناشئي اليد.. صناعة مصرية وخبرة أوروبية

- قاد عماد إبراهيم منتخب مصر تحت 17 عاماً لتحقيق إنجاز تاريخي في مونديال الناشئين لكرة اليد، حيث حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية بعد مباراة نهائية مثيرة ضد ألمانيا انتهت بفارق هدف واحد. - تميز إبراهيم باكتشاف جيل مميز من اللاعبين وتطوير الأداء الدفاعي للمنتخب، مما ساهم في تفوقهم أمام الفرق الأوروبية، بالإضافة إلى بناء فريق جماعي متماسك. - حصل إبراهيم على شهادات تدريبية من جامعات أوروبية مرموقة، مما ساهم في تطوير أسلوبه التدريبي الذي يركز على الدفاع القوي والهجوم السريع.

تحول اسم المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاماً عماد إبراهيم إلى أيقونة في عالم التدريب الوطني على صعيد كرة اليد، عقب نجاحه في تحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية رفقة "الفراعنة"، في مونديال الناشئين لكرة اليد، الذي أُسدل الستار عليها السبت في المغرب. وخسر منتخب مصر أمام ألمانيا المباراة النهائية في مونديال الناشئين لكرة اليد، بفارق هدف (43-44)، بعد لقاء ذهب للأشواط الإضافية، وحسمه صغار "المانشافت" لصالحهم بصعوبة.

وفرض عماد إبراهيم اسمه بين جماهير الرياضة المصرية، رمزاً للنجاح والتحدي، بفضل تجربته المميزة في أول نسخة لبطولة كأس عالم للناشئين في كرة اليد بشكل عام، ونجح بعيداً عن إنجازه العالمي في وضع ثلاث بصمات على أداء "ناشئي الفراعنة"، يتصدرها اكتشاف جيل مميز من اللاعبين، ينتظر أن يكونوا أوراقاً رابحة في المستقبل، مثل ياسين رمضان ويوسف عمرو ومعاذ سيد وعبد الرحمن بكر، وعبد الملك محمود حارس المرمى.

وتتمثل البصمة الثانية في تطوير الأداء الدفاعي لمنتخب مصر للناشئين، ونقل خبراته للاعبين، لينهي كبرى أزمات كرة اليد المصرية، خلال السنوات الأخيرة، وهي ضعف المنظومة الدفاعية وإجادة طريقة (6-0)، وهو ما ساهم في تفوق "صغار الفراعنة" أمام المدرسة الأوروبية، خلال مونديال المغرب.

ووضع عماد إبراهيم بصمة ثالثة تتمثل في بناء فريق جماعي حقيقي أشبه بالعائلة، ويسود بين لاعبيه الترابط وإنكار الذات، وهو ما ظهر واضحاً من خلال تنازل لاعبين لزملاء لهم عن جائزة رجل المباراة، تقديراً لتألقهم.

ويشار إلى أن عماد إبراهيم نال عدة شهادات تدريبية في مجال كرة اليد، وعلى رأسها الحصول على دبلوم التدريب من جامعة لايبزيغ الألمانية، وكذلك دبلومة ثانية من جامعة المجر، ودبلومة ثالثة في التدريب من جانب براشوف الرومانية، كما خاض فترات معايشة في الأندية الأوروبية، تتصدرها تجربة في مونبلييه الفرنسي. وتعد ألمانيا والمجر ورومانيا من كبريات المدارس في مجال تدريب كرة اليد بشكل عام، وساهمت في بناء شخصية عماد إبراهيم التدريبية، والتي تعتمد على الدفاع القوي والهجوم السريع بشكل أكبر.

وتولى عماد إبراهيم أو "الماجيكو"، كما يطلق عليه، تدريب منتخب مصر لناشئي كرة اليد في بدايات العام الجاري فور انتخاب خالد فتحي رئيساً للاتحاد المصري للعبة، وبدأ في إعداد الجيل الحالي، وخاض معه فترة إعداد قوية وبطولات منها دورة ألعاب البحر المتوسط، وفاز خلالها بالميدالية البرونزية، ونال لاعبوه جوائز الأفضل لحارس المرمى وهداف البطولة وأفضل ظهير أيمن.