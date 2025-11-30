- علي معلول يؤكد أن منتخب تونس يسعى لتحقيق النجاح في كأس العرب 2025 بقطر، مع التركيز على كل مباراة خطوة بخطوة، بدءًا من مواجهة سورية في استاد أحمد بن علي. - معلول يتحدث عن تجربته في كأس العرب 2021، حيث شارك في النهائي بعد تعافيه من الإصابة، ويعتبر الخسارة أمام سورية مرحلة انتهت، مؤكدًا على أهمية التركيز في البطولة الحالية. - يشيد معلول بدعم الجماهير التونسية في قطر، معربًا عن أمله في تقديم أداء يليق بمنتخب تونس ويحقق تطلعات الجماهير.

أكد نجم منتخب تونس لكرة القدم ولاعب نادي الصفاقسي حالياً والأهلي المصري سابقاً علي معلول (35 عاماً) أن "نسور قرطاج" سيسعون لبذل جهدهم خلال بطولة كأس العرب 2025 في قطر، مع سيرهم في هذه النسخة، التي تنطلق غداً، خطوة بخطوة. وسيلتقي أبناء المدرب سامي الطرابلسي منتخب سورية على استاد أحمد بن علي في الريان، يوم الاثنين، عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت الدوحة (الثالثة بتوقيت القدس المحتلة).

وأدلى علي معلول بتصريحات للصحافيين خلال تدريبات منتخب تونس، التي حضرها مراسل "العربي الجديد"، اليوم الأحد، عن طموح الفريق والطريقة التي يفكر فيها أعضاء منتخب تونس، قائلاً: "في النسخة الأخيرة من كأس العرب كنّا في النهائي، وقريبين جداً من التتويج، وبطولة 2025 فرصة جديدة بإذن الله لحصد اللقب، سنتعامل مع البطولة مرحلة بعد مرحلة، ونسعى في المباراة الأولى لأن نكون في أعلى درجات التركيز والجاهزية. وإن شاء الله سنقدّم أفضل ما لدينا".

وتحدّث معلول، خلال المقابلة، عن حضوره مع منتخب تونس في آخر أمتار كأس العرب 2021، بعدما تعذّر عليه اللعب من البداية بسبب الإصابة، قبل أن يخوض النهائي ويفشل في التتويج بنهاية الأمر، كما اعتبر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الخسارة أمام سورية في النسخة الماضية كانت مرحلة وانتهت، وقال في هذا الصدد: "كأس العرب الماضية مرّت، ونحن في مرحلة جديدة، ونعرف أن المنتخب السوري فريق كبير، لكن نحن نلعب لبلادنا والهدف الذي قدمنا لأجله، لقاء فيه ثلاث نقاط ضمن دور المجموعات، نحاول أن نكون جاهزين كما يلزم، وأن نقدم مستوى جيداً يليق بمنتخب تونس".

وعن استقبال الجماهير اللاعبين في مطار حمد الدولي والشوارع، قال معلول: "هذا أمرٌ ليس غريباً على الجمهور التونسي، رأينا ما فعلوه في كأس العرب والمونديال، الأجواء التي قاموا بها، ومِن ثمّ لا يمكن أن توفيهم حقهم، على أمل أن نعطيهم بعض الأشياء الإيجابية مقابل ذلك".