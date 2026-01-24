علي علوان ينضمّ إلى السيلية.. ملاعب قطر مسرح إنجازاته وأحلامه

- انضم علي علوان، هداف منتخب الأردن، إلى نادي السيلية القطري، ليخوض تجربة جديدة قبل مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم 2026، بعد أن لعب دوراً مهماً في وصول الأردن للنهائيات لأول مرة. - تألق علوان في كأس العرب بقطر، حيث سجل ستة أهداف وكاد أن يحقق اللقب لبلاده، مما رفع من قيمته السوقية وجذب اهتمام أندية سعودية، لكن السيلية نجح في ضمه. - يمتلك علوان خبرة واسعة في الدوري القطري، حيث سبق له اللعب مع أندية الشمال والخور، مما يجعله مستعداً للتحديات المقبلة مع السيلية.

انضمّ هدّاف منتخب الأردن لكرة القدم، علي علوان (25 عاماً)، إلى صفوف نادي السيلية، حيث أعلن النادي القطري رسمياً اليوم السبت، انضمام نجم "النشامى" إلى صفوفه، ليخوض علوان تجربة جديدة في مسيرته، وذلك قبل أشهر قليلة من مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث لعب دوراً مهماً في وصول المنتخب إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخه.

وارتفعت أسهم علي علوان بعد مشاركة منتخب الأردن في كأس العرب خلال الشهر الماضي في قطر، حيث تُوج هدّافا للبطولة بعد أن سجل ستة أهداف، وكاد أن يُهدي اللقب لمنتخب بلاده في مباراة النهائي أمام منتخب المغرب، عندما توفرت له إمكانية تسجيل الهدف الثالث، ولكن الحظ عانده وتألق حارس "أسود الأطلس" ليمنعه من التهديف وسط حسرة الهداف الأردني، باعتبار أن الفرصة كانت ستمنح بلاده أول لقب في البطولة، ذلك أنه حمل الآمال في المباراة الختامية بعد أن تعرض "النشامى" إلى صدمة بإصابة يزن النعيمات في ربع النهائي، مع غياب النجم موسى التعمري عن البطولة، وبالتالي كان الوحيد الحاضر من المثلث الهجومي القوي، لمنتخب النشامى. وهذه البطولة رفعت أسهمه بشكل كبير، فقد تردد أن فرقاً سعودية كانت ترغب في التعاقد معه وخاصة نادي الرياض، ليكسب السيلية في النهاية التحدي، وسيرتدي الوافد الجديد القميص رقم 18 مع "الشواهين".

وخاض علي علوان تجارب مختلفة في مسيرته، فقد كانت انطلاقته في الدوري الأردني مع نادي الجزيرة، كما أنه خاض تجربة مثيرة سابقاً في الدوري القطري بعدما لعب لنادي الشمال وكذلك نادي الخور، كما خاض تجربة مع نادي سيلانغور الماليزي قبل أن يعود في الموسم الماضي ويرفع التحدي مع الكرمة العراقي. وهذه التجارب ستساعده بلا شك على تقديم الإضافة إلى نادي السيلية الذي فسخ منذ أيام عقد لاعبه الجزائري محمد بن يطو وبالتالي سيتمّ قيد المهاجم الأردني مكانه.

وبحكم تجربته السابقة في الدوري القطري، فإن علوان سيحاول استثمار هذه الخبرة ليكسب التحدي مع السيلية الذي تنتظره عديد المباريات القوية، ولكن المهاجم الأردني يبدو مستعداً ومتحفزاً هذه المرة خاصة وأن ملاعب الدوري القطري تناسبه كثيراً ومنحته أفضل الإنجازات على الصعيد الفردي، خلال كأس العرب الأخيرة، عندما تغلب على عديد المهاجمين البارزين ليتوج هدّافا للمسابقة وبالتالي سيحاول إحياء هذه الذكريات على ملاعب الدوري القطري المونديالية.