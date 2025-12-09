علي علوان يكشف سر احتفاله بالهدف مع لاعبي الأردن في كأس العرب

- علي علوان، نجم منتخب الأردن، يتحدث عن سر احتفاله العفوي بعد تسجيله الهدف الثالث ضد مصر، مؤكدًا أن الاتفاق على الاحتفال تم في الفندق قبل المباراة، ويعزو نجاحه كهداف البطولة إلى دعم زملائه والجهاز الفني. - الأردن يتصدر مجموعته في كأس العرب 2025 بالعلامة الكاملة، وعلي علوان يتصدر قائمة الهدافين بثلاثة أهداف، مع تأهله إلى ربع النهائي بانتظار مواجهة الفائز من مباراة الجزائر والعراق. - علوان يعبر عن ثقته في تسجيل الأهداف ويؤكد على أهمية تقديم أداء قوي في المباريات المقبلة، متمنيًا التوفيق لجميع المنتخبات في البطولة.

تحدّث نجم منتخب الأردن وهداف بطولة كأس العرب 2025 علي علوان (25 عاماً)، بعد نهاية مواجهة مصر بالفوز بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات والتأهل إلى الدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة، عن سرّ احتفاله بالهدف الذي سجله في شباك الفراعنة، وكذلك عن المنافس المرتقب في الدور المقبل، الذي سيتحدد بعد نهاية مباراة الجزائر والعراق.

ورد نجم منتخب الأردن علي علوان على سؤال حول سر احتفاله بالهدف الثالث أمام مصر وشعوره بعدما أصبح هداف بطولة كأس العرب 2025، وقال في المنطقة المختلطة للصحافيين: "عندما كنا في الفندق اتفقنا على أنه إذا شاركت أنا في المباراة وسجلت هدفاً، سنحتفل بهذه الطريقة، هي ليس لها أي سبب، اتفقنا على هذه الاحتفالية وكانت فكرة عفوية. أصبحت هداف البطولة بفضل الله وبفضل جهد زملائي اللاعبين، وجهد الجهاز الفني الذي يمنحني الثقة دائماً".

وتابع علي علوان حديثه وقال عن المنافس القادم في الدور ربع النهائي، العراق أوالجزائر: "كنت على يقين أنني سأسجل هدفاً عندما أدخل وأشارك في المباراة، الحمد لله دخلت وحصلت على ركلة جزاء وسجلتها. لن أوجه رسائل لأي منتخب الآن، إن كان العراق أو الجزائر، بالتوفيق لجميع المنتخبات في البطولة، كرة القدم ليس فيها لا كبير ولا صغير، ومباريات البطولة هي أكبر برهان على ذلك، علينا فقط تقديم مستوى قوي والظهور بشكلٍ جيد في الملعب، على أمل أن يكون الفوز حليفنا". يُذكر أن منتخب الأردن أنهى دور المجموعات متصدراً للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب 2025، برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، كما تصدر علي علوان قائمة الهدافين في البطولة العربية برصيد ثلاثة أهداف حتى الآن.