- علي علوان يسجل هدفاً تاريخياً لمنتخب الأردن في أول مشاركة لهم في كأس العالم 2026، رغم الخسارة أمام النمسا 3-1، ويبرز كلاعب مؤثر في تاريخ الكرة الأردنية. - علوان يكرم زميله يزن النعيمات المصاب، ويعبر عن فخره بمشاركته في البطولة، مؤكداً على أهمية دعم الجماهير وقدرة الفريق على التعويض في المباريات القادمة. - الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنح علوان جائزة أفضل لاعب في المباراة ضد النمسا، مما يعزز من مكانته كلاعب بارز في المنتخب الأردني.

كتب مهاجم منتخب الأردن علي علوان (26 عاماً)، اسمه بأحرف من ذهب في أول مشاركة لـ"النشامى"، بعدما سجل الهدف الوحيد في المواجهة، التي خسرتها كتيبة المدرب المغربي جمال السلامي أمام النمسا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، صباح اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة العاشرة، التي تضم الأرجنتين والجزائر في بطولة كأس العالم 2026.

وخطف علي علوان الأنظار إليه وبقوة في الدقيقة الخمسين من عمر الشوط الثاني، بعدما أطلق تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء، واضعاً الكرة في باطن القائم الأيسر، قبل أن تسكن في شباك حارس مرمى النمسا، ألكسندر شلاجر، الذي لعب دور المتفرج مكتفياً بالنظر إلى الكرة تتراقص في شباكه.

ولم يكتفِ نجم نادي السيلية القطري بتسجيل الهدف الأول في ظهور "النشامى" الأول في بطولة كأس العالم، بل بادر إلى تقديم لفتة رائعة باتجاه زميله يزن النعيمات، الذي غاب عن تشكيلة مدرب منتخب الأردن، المغربي جمال السلامي، بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها، وخضع لعملية جراحية، ويقوم في الفترة الحالية بعمل دورة التأهيل، حتى يعود إلى الملاعب مرة أخرى.

ويُعد علي علوان أحد أبرز النجوم الذين ساهموا بنهضة الكرة الأردنية خلال السنوات الماضية، بعدما وصل "النشامى" إلى نهائي بطولة كأس آسيا، وأيضاً كأس العرب 2025، مع مساهمته في تأهل رفاق المهاجم موسى التعمري إلى مونديال 2026، بالإضافة إلى تسجيله هدفاً جعله يدخل في تاريخ كأس العالم، ما جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يمنح صاحب 26 عاماً جائزة أفضل لاعب في المباراة ضد النمسا.

كرة عربية الأردن يفرّط بتعادل تاريخي أمام النمسا ويخسر بثلاثية في كأس العالم

من جهته، قال علي علوان في حديثه أمام وسائل الإعلام: "الخسارة أمام النمسا غير مستحقة نهائياً، ومشاركة الأردن في بطولة كأس العالم أعتبرها تاريخية، وأشكر جماهيرنا التي حضرت لمساندتنا في الملعب، وأيضاً زملائي والجهاز الفني، لأننا كنا رجال على قدر المسؤولية، وقادرون على التعويض والتأهل إلى الدور القادم ليس صعباً".

وختم علي علوان حديثه: "نريد من جماهيرنا مواصلة دعمنا، والحمد لله شعوري لا يوصف بأنني أول من سجل لمنتخب الأردن في تاريخ بطولات كأس العالم، وسأخدم منتخب بلادي في المواجهات القادمة، وجائزة أفضل لاعب في المباراة ضد النمسا ليست لي لوحدي، بل هي للجميع، وستكون حافزاً ودافعاً لي حتى أعطي المزيد".