علي علوان يتعرض لإصابة قوية تُهدد مشاركته في مونديال 2026

- تعرض منتخب الأردن لضربة قوية بإصابة نجمه علي علوان بقطع في أربطة الكاحل، مما سيبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، مما يهدد مشاركته في مونديال 2026. - انضم علوان إلى زميله يزن النعيمات، الذي يعاني من إصابة في الرباط الصليبي، مما يزيد من مشاكل المنتخب الأردني مع المدرب جمال سلامي. - علوان، الذي انتقل حديثاً إلى نادي السيلية القطري، كان هداف كأس العرب 2025 وساهم بشكل كبير في تأهل الأردن للمونديال لأول مرة.

تعرض منتخب الأردن لضربة قوية جديدة بإصابة نجمه علي علوان (25 سنة)، وذلك قبل حوالي أربعة أشهر من انطلاق بطولة مونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، لينضم إلى زميله النجم يزن النعيمات، الذي أُصيب في بطولة كأس العرب 2025، وسيغيب عن البطولة العالمية في الصيف المقبل.

وأُصيب علي علوان (25 سنة)، على مستوى الكاحل خلال مشاركته مع فريقه السيلية في مواجهة نادي الغرافة ضمن منافسات بطولة الدوري القطري أمس الأحد، ليخرج من أرض الملعب على حمالة بعد أن عجز عن السير على قدميه، ليُعلن نادي السيلية بعد المواجهة إصابته في بيان رسمي عبر موقع إكس ذكر فيه: "أثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب علي علوان بقطع في أربطة الكاحل وسيخضع اللاعب لعملية جراحية لتثبيت الأربطة المصابة ودعمها. وتستغرق مدة العلاج ثلاثة أشهر قبل العودة إلى الملعب". في المقابل كتب علوان عبر حسابه في إنستغرام: "سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا".

وزادت إصابة علوان من مشاكل منتخب الأردن مع المدرب المغربي، جمال سلامي، بسبب انضمامه إلى زميله المصاب يزن النعيمات، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال المواجهة أمام منتخب العراق بهدف نظيف في دور الـ16 لبطولة كأس العرب 2025، وفي وقت تُشير التقارير إلى إمكانية غيابه لثلاثة أشهر فقط، من الممكن أن يبتعد عن الملاعب لفترة أطول، وفي الحالتين بات مهدداً بالغياب عن مونديال 2026.

ويُعد علوان الذي انتقل أخيراً من الكرمة العراقي إلى نادي السيلية القطري، من أبرز لاعبي منتخب "النشامى" ومن ركائز خط الهجوم، إذ تُوِّج أخيراً بلقب هداف كأس العرب 2025 برصيد ستة أهداف، ولعب دورا بارزا في قيادة منتخب بلاده نحو حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.