علي عكلة.. محاسب يحلم بتمثيل العراق في مونديال 2026

- علي عكلة، مهاجم نادي سنترال كوست مارينرز، يقترب من تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب العراق بعد تغيير تمثيله الدولي، حيث أبدى حماسه الكبير لتحقيق هذا الهدف. - عكلة، الذي كان يعمل محاسباً بدوام جزئي، تألق في دوري الهواة بأستراليا، مما فتح له الباب للانتقال إلى نادي سنترال كوست مارينرز، حيث نال إشادة واسعة بعد أدائه المميز. - تمثيل العراق يحمل معنى كبيراً لعائلة عكلة، خاصة لوالده الذي هاجر من العراق، ويعتبر الوصول لكأس العالم تعويضاً رمزياً عن سنوات المعاناة.

قد ينتقل المهاجم علي عكلة (24 عاماً)، لاعب نادي سنترال كوست مارينرز، الذي كان قبل أشهر يلعب في الدرجات الدنيا بأستراليا، إلى فرصة المشاركة في كأس العالم 2026، خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك بعد استكمال إجراءات تغيير تمثيله الدولي لمنتخب العراق.

ويُعد عكلة، المولود في مدينة سيدني، وسبق له تمثيل منتخبات الشباب في أستراليا، مؤهلاً للانضمام إلى كتيبة المدرب غراهام أرنولد (62 عاماً)، في إطار تحضيرات المنتخب العراقي لخوض أول مشاركة له في كأس العالم منذ 40 عاماً، وأكد اللاعب في تصريحات لوكالة الأنباء الأسترالية، أمس الأحد، أن ملفه الإداري بات جاهزاً، مشيراً إلى حماسه الكبير لتحقيق حلم المونديال، حيث قال إن لديه لوحة في غرفته كتب عليها بخط واضح وباللون الأحمر عبارة "كأس العالم 2026"، لتكون أمامه كل صباح وتذكّره بأهمية الهدف الذي يسعى إليه.

ويأتي هذا التحول في مسيرة عكلة، بعد فترة لافتة شهدت عودته بقوة إلى الواجهة، بعدما كان في العام الماضي يعمل محاسباً بدوام جزئي، إلى جانب مشاركته في دوري الهواة بولاية نيو ساوث ويلز، مع فريق روكديل، وفي الموسم الحالي، قدّم اللاعب أداءً مميزاً مع فريق سيدني أولمبيك خلال بطولة أستراليا الوطنية، حيث توج هدافاً للمسابقة برصيد ستة أهداف، ما فتح له الباب للانتقال إلى نادي سنترال كوست مارينرز في يناير/كانون الثاني الماضي. ونال عكلة إشادة من المهاجم الأسترالي السابق، أرتشي تومبسون، الذي وصفه بأنه أفضل صفقة بمنتصف الموسم في الدوري الأسترالي للمحترفين، بعد تسجيله أربعة أهداف في 12 مباراة مع فريقه الجديد حتى الآن.

ويُدرك عكلة أن هذه المرحلة قد تكون الفرصة الأخيرة لإثبات نفسه أمام المدرب غراهام أرنولد، الذي يراقب عدة أسماء في إطار توسيع قاعدة اختياراته قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة، التي تشمل مواجهات قوية أمام فرنسا والنرويج والسنغال. وأكد اللاعب أنه تحدث مع مدربه وارن مون، الذي شدد له على أهمية المباراتين المقبلتين في مسيرته (أمام أوكلاند ثم نيوكاسل)، معتبراً أنهما قد تشكلان نقطة تحول حقيقية في مستقبله الكروي، مع ضرورة اللعب دون ضغوط والتركيز على الأداء فقط.

وفي الجانب الإنساني من قصته، أوضح عكلة أن فرصة تمثيل العراق تحمل معنى كبيراً لعائلته، خاصة لوالده الذي غادر العراق مهاجراً إلى أستراليا عام 1998 لاجئاً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل تعويضاً رمزياً عن سنوات المعاناة التي عاشها. واختتم اللاعب تصريحاته بالتأكيد على أن الوصول إلى كأس العالم، سيكون بمثابة رد الجميل لوالده، قائلاً إنه سيبذل أقصى جهده لتحقيق هذا الحلم، وتمثيل منتخب العراق في المحفل العالمي.