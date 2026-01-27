علي عزايزة... موهبة أردنية تشق طريقها في الدوري السعودي

- أعلن نادي الشباب السعودي عن تعاقده مع المهاجم الأردني علي عزايزة على سبيل الإعارة من نادي كاظمة الكويتي حتى نهاية الموسم، بعد تألقه مع منتخب الأردن تحت 23 عاماً في بطولة كأس آسيا. - بانضمامه إلى الشباب، أصبح عزايزة اللاعب الأردني الوحيد في دوري المحترفين السعودي، ويطمح لإثبات نفسه والسير على خطى نجوم منتخب الأردن مثل موسى التعمري. - تعيش الكرة الأردنية مرحلة مميزة في صناعة المواهب، مع آمال كبيرة على الجيل الحالي لترك بصمته في كأس العالم 2026.

أعلن نادي الشباب السعودي، مساء الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم الأردني علي عزايزة (21 عاماً) على سبيل الإعارة حتّى نهاية الموسم الحالي، قادماً من نادي كاظمة الكويتي. وذكر النادي، عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أنه توصّل إلى اتفاق مع كاظمة يقضي بانتقال اللاعب، في أعقاب تألقه مع منتخب الأردن تحت 23 عاماً خلال مشاركته في بطولة كأس آسيا، التي أُقيمت مؤخراً في المملكة العربية السعودية، إذ قدّم مستويات لافتة مع "النشامى"، قبل أن يودّع المنتخب البطولة من الدور ربع النهائي، عقب الخسارة أمام اليابان بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1.

وبانضمامه إلى الشباب، بات عزايزة اللاعب الأردني الوحيد الذي ينشط في مسابقة دوري المحترفين السعودي خلال الموسم الحالي، في خطوة يأمل من خلالها موهبة "النشامى"، مواصلة تطوره وإثبات حضوره مع أحد أندية العاصمة السعودية. ويطمح عزايزة في السير على خطى نجوم منتخب الأردن الحاليين، وفي مقدمتهم موسى التعمري، لاعب نادي رين الفرنسي، وأن يكون من الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف المنتخب الأول مستقبلاً.

وتأتي هذه الطموحات في ظلّ المرحلة المميزة التي تعيشها الكرة الأردنية على صعيد صناعة المواهب وتحقيق النتائج، بعدما نجح المنتخب الأول في بلوغ نهائي كأس أمم آسيا الأخيرة قبل الخسارة أمام قطر، إضافة إلى الوصول إلى نهائي بطولة كأس العرب التي أُقيمت في قطر، وخسارة اللقب أمام المنتخب المغربي، كما يعلّق الشارع الرياضي الأردني آمالاً كبيرة على الجيل الحالي، الذي يسعى لترك بصمته في أول مشاركة تاريخية في نهائيات كأس العالم 2026، المقرّرة إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.