علي جاسم يقترب من خوض مغامرة جديدة في أوروبا

- يقترب علي جاسم، نجم منتخب العراق، من الانضمام إلى نادي بوليسيا الأوكراني بعد اتفاق بقيمة مليون دولار مع نادي كومو الإيطالي، لكن القرار النهائي بيد اللاعب. - جاسم، الذي يلعب كجناح أيسر، لم يثبت نفسه في كومو وانتقل على سبيل الإعارة إلى ألمير سيتي الهولندي والنجمة السعودي، حيث سجل أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة. - شارك جاسم في 38 مباراة دولية مع العراق، وشارك في كأس العالم 2026، حيث خرج الفريق من الدور الأول بعد ثلاث خسارات.

يقترب نجم منتخب العراق علي جاسم (22 عاماً)، من خوض تجربية جديدة في الملاعب الأوروبية، من خلال الانضمام إلى صفوف نادي بوليسيا، أحد أندية الدوري الأوكراني الممتاز. وبحسب فابريزيو رومانو، الصحافي المتخصص في أخبار الانتقالات، مساء الأربعاء، فقد توصل النادي الذي أنهى الموسم الماضي في الترتيب الثالث للدوري الأوكراني، إلى اتفاق مع نادي كومو الإيطالي، الذي يملك عقد اللاعب علي جاسم.

وبيّن تقرير لموقع فوتبول 24 الأوكراني، الخميس، أن النادي الأوكراني وافق على دفع حوالي مليون دولار أميركي لضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، إلا أن الصفقة لم تُحسم بعد، إذ يبقى القرار النهائي بيد اللاعب نفسه. وانضم علي جاسم إلى كومو صيف عام 2024، ووقع عقداً يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2027، إلا أنه لم يثبت نفسه في الفريق الأول، وبعد أشهر قليلة من انتقاله، انضم على سبيل الإعارة إلى نادي ألمير سيتي الهولندي، ثم أمضى موسم 2025-2026 معاراً مع نادي النجمة السعودي، حيث شارك في 26 مباراة في جميع المسابقات، مسجلاً أربعة أهداف ومقدماً تمريرة حاسمة واحدة.

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ويشغل جاسم مركز الجناح الأيسر، لكنه قادر أيضاً على اللعب في الجانب الأيمن أو بصفة مهاجم صريح. وتبلغ قيمة اللاعب السوقية الحالية، وفقاً لموقع ترانسفير ماركت، 500 ألف يورو. ويُعدّ اللاعب الدولي العراقي أحد نجوم منتخب بلاده، حيث خاض 38 مباراة وسجل هدفين، وشارك مؤخراً رفقة "أسود الرافدين" في بطولة كأس العالم 2026، التي ودعوها من الدور الأول بثلاث خسارات أمام النرويج وفرنسا ومن ثم السنغال.