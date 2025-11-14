على هامش مونديال الناشئين في قطر... أطفال يحلمون برؤية هؤلاء النجوم

- في كأس العالم للناشئين بقطر، أظهرت لقاءات مع الجماهير تفضيل الأطفال للنجم كريستيانو رونالدو، يليه ليونيل ميسي وكيليان مبابي، مع ظهور أسماء مثل أشرف حكيمي ويوسف المساكني بين الجماهير العربية. - تباينت تفضيلات الجماهير بين مبابي وميسي بسبب المهارة والسرعة، بينما كان رونالدو الأكثر شعبية لدى فئة أخرى، مما يعكس ارتباط الجيل الصاعد برموز اللعبة القديمة. - تستضيف قطر بطولة مونديال الناشئين من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، مع 104 مباريات في أسباير زون، وتعد البطولة الأولى من خمس نسخ متتالية حتى 2029.

على هامش فعاليات كأس العالم للناشئين، المقامة حالياً في قطر والتي تستمر حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اقتربت كاميرا "العربي الجديد" من المدرجات والممرات المؤدية إلى الملاعب، لالتقاط نبض الجماهير من مختلف الأعمار والجنسيات. وفي سؤال عمّا يتمنّى المشجعون الأطفال رؤيته في الملاعب القطرية، جاءت الإجابات حاسمة إلى حدّ ما: تصدّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة المفضلات، تلاه بصيغة أقل شيوعاً الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثم الفرنسي كيليان مبابي، فيما ظهر اسم المغربي أشرف حكيمي بين الأسماء المحببة لدى الجمهور العربي، رفة التونسي يوسف المساكني.

كما لوحظ تباين في التفضيلات، بين مبابي وميسي لأسباب تتعلق بالمهارة والسرعة واللمسات الفنية، بينما بدا صوت المدّعين بمكانة رونالدو أقوى لدى فئة أخرى. وعكست هذه الخلطة من الآراء بوضوح كيف أن كرة القدم المعاصرة تربط بين الجيل الصاعد ورموز اللعبة القديمة، وتحوّل أي حدث رياضي إلى مناسبة للاحتفاء بالموروث الكروي العالمي. في النهاية، حملت هذه اللقاءات البسيطة مع الأطفال، رسالة واضحة إلى منظمي البطولة: حتى في بطولات الفئات العمرية، يبقى حضور أسماء نجوم اللعبة، محركاً قوياً لاهتمام المتابعين، ويمنح الحدث بعداً أكبر من المنافسة الفنية وحدها.

وتستضيف دولة قطر بطولة مونديال الناشئين في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، وتُقام المباريات البالغ عددها 104 في ثمانية ملاعب في أسباير زون، فيما تقام المباراة النهائية في استاد خليفة الدولي الذي يقع أيضاً في أسباير زون، وتُعد بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في قطر 2025 الأولى من بين خمس نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر حتّى العام 2029.