على طريقة كرة السلة.. كيف صنع سكالوني هدف ميسي في الرأس الأخضر؟

كرة عالمية
واشنطن

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
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04 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 09:30 (توقيت القدس)
سكالوني مع ميسي في لقاء الرأس الأخضر، 4 يوليو 2026 (كريس برونسكيل/Getty)
سكالوني مع ميسي في لقاء الرأس الأخضر، 4 يوليو 2026 (كريس برونسكيل/ Getty)
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- استغل ليونيل سكالوني فترة الترطيب لشرح خطة الهجوم التي قادت لهدف ليونيل ميسي، مما ساهم في فوز الأرجنتين 3-2 على الرأس الأخضر.
- طلب سكالوني من ليساندرو مارتينيز تمرير كرات طويلة لميسي، الذي سيطر ببراعة على الكرة وسجل هدفاً رائعاً، مما ساعد في كسر تكتل دفاع الرأس الأخضر.
- أكد ميسي أن الخطة كانت حاسمة، حيث سجل هدفه السابع في البطولة، متصدراً قائمة الهدافين ومتجاوزاً كيليان مبابي في عدد الأهداف بالمونديال.

كما هو الحال في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، استغل ليونيل سكالوني (48 عاماً) فترة الترطيب، ليشرح للاعبيه خطة الهجمة التي انتهت بهدف ليونيل ميسي (39 عاماً) لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، في الفوز الصعب 3-2 على الرأس الأخضر، اليوم السبت.

وبحسب تقرير موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، اليوم السبت، فقد أمر المدرب، ليساندرو مارتينيز بتمرير كرة طويلة، مستهدفاً انطلاق أحد المهاجمين. ونفذ المدافع تعليماته ومرر تمريرة رائعة إلى ميسي، الذي سيطر عليها ببراعة وافتتح التسجيل. وعانت الأرجنتين من تكتل لاعبي الرأس الأخضر، الذي كان يدافع بكثافة في نصف ملعبه، ولعدم تمكنهم من اختراق دفاعهم بالتمريرات القصيرة، طلب سكالوني من قلبي الدفاع، وبخاصة ليساندرو مارتينيز، تمرير كرات طويلة إلى ميسي أو ناهويل مولينا للانطلاق على الجناح الأيمن. وبعد دقائق، استجاب قلب الدفاع لتعليمات المدرب وأرسل تمريرة رائعة خلف ديني بورخيس، قلب الدفاع الثاني للمنتخب المنافس، ليسيطر ميسي على الكرة بقدمه اليسرى ويرفعها من فوق الحارس فوزينيا. 

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وفي نهاية الشوط الأول، حاول المنتخب الأرجنتيني تكرار الفكرة نفسها، لكن دون أن تصل الكرة إلى ميسي. وأكد قائد منتخب الأرجنتين لاحقاً أن هذه الخطة كانت حاسمة لكسر تكتل الدفاع، مبيناً في تصريحات صحافية بعد اللقاء: "جاء التوقف في الوقت المناسب، ونفذ ليساندرو الفكرة، بعد أن شاهد مساحة لتنفيذها. كانت كرة صعبة، لكنها دقيقة جداً، سيطرت عليها وانتهت بهدف، وأنا سعيد جداً". وكان هذا الهدف هو السابع للأرجنتيني في هذه النسخة من كأس العالم، ليتصدر قائمة الهدافين. كذلك وصل إلى 20 هدفاً في مشاركاته بالمونديال، متجاوزاً كيليان مبابي، الذي وصل إلى 18 هدفاً، بعد ثنائيته في  السويد في دور الـ32.

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