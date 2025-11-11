على خُطى زياش ووزان: المغرب يخطف الهاني جوهرة أياكس الصاعدة

- يواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم، بقيادة فوزي لقجع، استقطاب المواهب مزدوجة الجنسية من الدوريات الأوروبية، مثل أيمن الهاني، لتعزيز خيارات المنتخبات السنية قبل تصعيدهم للمنتخب الأول تحت إشراف وليد الركراكي. - انضمام أيمن الهاني، خريج أكاديمية أياكس أمستردام، يعزز المنافسة على حراسة مرمى "أسود الأطلس"، بجانب حراس موهوبين مثل يانيس بن شاوش وإبراهيم غوميز. - من المتوقع أن يشارك الهاني في المعسكر التدريبي لمنتخب المغرب تحت 20 عاماً، وربما يلتحق بالمنتخب الأولمبي في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

يواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع (55 عاماً)، نجاحه في استقطاب النجوم الصاعدين مزدوجي الجنسية، الذين ينشطون بمختلف الدوريات الأوروبية، بعدما ضم أيمن الهاني (18 عاماً)، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الخيارات أمام المنتخبات السنية، قبل تصعيدهم إلى المنتخب الأول، الذي يشرف على تدريبه حالياً، وليد الركراكي (50 عاماً).

ومكّنت هذه السياسة الناجحة الاتحاد المغربي لكرة القدم من إقناع مجموعة من المواهب، خلال السنوات الأخيرة، فبعد ضم حكيم زياش (32 عاماً) من أياكس أمستردام الهولندي قبل 10 سنوات، في عهد مدرب منتخب المغرب الأسبق، رشيد الطاوسي (66 عاماً)، التحق نجوم آخرون بعد ذلك، من بينهم نجم منتخب الناشئين، عبد الله وزان (16 عاماً)، وجاء الدور هذه المرة على الحارس الواعد، أيمن الهاني (18 عاماً)، أحد أبرز خريجي أكاديمية أياكس أمستردام في السنتين الأخيرتين.

والتحق أيمن الهاني، الذي ينحدر من أبوين مغربيين، بأكاديمية أياكس أمستردام عام 2018، قادماً إليها من نادي أوتريخت الهولندي، إذ نجح في ترك بصمته، خلال وقت وجيز برفقة الفئات السنية، سواء مع ناديه الحالي أياكس أمستردام، أو مع منتخبات هولندا تحت 15 و16 و17 عاماً،، ما مكّنه من توقيع أول عقد احترافي له، والذي يمتد حتى يونيو/ حزيران المقبل، مع إمكانية تمديده لموسم إضافي.

ووفقاً لما كشفه مصدر بالاتحاد المغربي لكرة القدم لـ "العربي الجديد"، الاثنين، والذي رفض ذكر اسمه، فإن الحارس أيمن الهاني يعد من المواهب الصاعدة في هولندا، نظراً لامتلاكه مؤهلات فنية وعالية، إذ من المرجح أن ينضم إلى المعسكر التدريبي القادم، الذي سيخوضه منتخب المغرب تحت 20 عاماً، المُتوج أخيراً ببطولة كأس العالم للشباب في تشيلي، بعد الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية.

وأضاف المصدر أن قدوم الحارس أيمن الهاني من شأنه أن يشعل المنافسة على حراسة مرمى "أسود الأطلس" مستقبلاً، في ظل وجود حراس آخرين بمستويات عالية، على غرار نجم نادي موناكو الفرنسي، يانيس بن شاوش، وموهبة مرسيليا الفرنسي، إبراهيم غوميز، والحارس الواعد بنادي الجيش الملكي، حكيم مصباحي، الذين ساهموا في ملحمة مونديال الشباب في تشيلي 2025. ولم يستبعد المصدر نفسه إمكانية التحاق أيمن الهاني بالمنتخب الأولمبي المغربي، بقيادة المدرب محمد وهبي (48 عاماً)، خلال نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية بلوس أنجليس 2028.