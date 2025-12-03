علاء حبيل ينتقد مدرب البحرين ويكشف أسباب الهزيمة أمام العراق

- علاء حبيل يشير إلى أن مباراة العراق والبحرين بدأت بحذر، لكن خطأ دفاعي منح العراق هدفًا مبكرًا وسيطرة واضحة، مما أدى إلى تعزيز تفوقهم بهدف ثانٍ في الشوط الأول. - انتقد حبيل خيارات المدرب البحريني دراغان تالاييتش، خاصة إشراك أمين بن عدي العائد من الإصابة، مما أثر على جهوزية الفريق في المباراة. - أكد حبيل على مشاكل الجهة اليمنى لمنتخب البحرين وغياب الهوية الفنية، مشددًا على ضرورة تصحيح الأخطاء وإعادة ترتيب المراكز للعودة إلى المنافسة.

اعتبر نجم الكرة البحرينية السابق علاء حبيل (43 عاماً) أن مواجهة العراق والبحرين التي انتهت لمصلحة الأول 2-1، اتسمت بالحذر في بداياتها، مع ظهور تقارب واضح في الأداء بين الطرفين، قبل أن يميل الميزان تدريجياً للمنتخب العراقي. وأوضح حبيل في تصريحات لـ "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أن الهدف الذي افتتح به العراق التسجيل جاء نتيجة خطأ دفاعي واضح، بسبب سوء التفاهم بين لاعبي الخط الخلفي، وعدم التقدير الصحيح من الحارس، ما منح المهاجم فرصة سهلة للتسجيل.

وأكد حبيل أن الهدف المبكر منح العراق أريحية واضحة وأفضلية فنية، ظهرت من خلال السيطرة وتحقيق الهدف الثاني الذي عزز تفوق "أسود الرافدين" في الشوط الأول. وفي تقييمه لخيارات الجهاز الفني البحريني بقيادة دراغان تالاييتش، أوضح حبيل أن المدرب ارتكب خطأً في إشراك اللاعب أمين بن عدي أساسياً، لأنه عاد حديثاً من الإصابة، مع عدم خوضه مباريات كافية، سواء ودية أو رسمية، ما جعله بعيداً عن جهوزيته الكاملة لخوض مواجهة بهذا الحجم.

وأضاف أن الجهة اليمنى لمنتخب البحرين، وتحديداً مع اللاعب إيمانويل، ما تزال تمثل مشكلة مزمنة، نظراً للأخطاء المتكررة وغياب الاستقرار في الأداء، رغم وجود لاعبين قادرين على سد هذه الثغرة. وأكد حبيل على أن المنتخب البحريني ظهر دون هوية فنية أو خطة واضحة، قائلاً إن المستوى كان "ضعيفاً جداً" مقارنة بتطلعات الجماهير، مشدداً على ضرورة إعادة ترتيب بعض المراكز وتصحيح الأخطاء إذا أراد الفريق العودة إلى أجواء المنافسة.