عقوبة فيرستابن في سباق ميامي تثير جدلاً واسعاً

- أثار تأخر معاقبة ماكس فيرستابن في سباق ميامي جدلاً واسعاً، حيث لم تُفرض العقوبة إلا بعد انتهاء السباق، مما أتاح له فرصة للضغط على منافسيه دون فقدان مركزه. - برر الحكام التأخير بقلة لقطات الفيديو المتاحة لتحديد المخالفة، لكن القرار لم يؤثر على فيرستابن بسبب الفارق الكبير بينه وبين السيارة التالية. - استراتيجية فريق ريد بول في تغيير الإطارات أثرت على أداء فيرستابن، حيث اضطر للدفاع عن مركزه أمام منافسين بإطارات أحدث، بينما خسر شارل لوكلير مركزه في الأمتار الأخيرة.

أثار تأخر معاقبة سائق فريق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن (28 عاماً)، خلال سباق ميامي، رابع مراحل بطولة العالم لـ"فورمولا 1" هذا الموسم، جدلاً واسعاً، باعتبار أنّ عدم تسليط العقوبة خلال بداية السباق، الأحد الماضي، منح بطل العالم أربع مرات فرصة من أجل الضغط على منافسيه، حيث كان قادراً على الصعود على منصة التتويج خلال هذه المرحلة.

وعوقب فيرستابن بخمس ثوانٍ لعبوره الخط الأبيض عند مخرج منطقة الصيانة، وذكر موقع "إف 1 أكتي" الفرنسي، أمس الأربعاء، أنّ المشكلة تكمن في كون العقوبة لم تُفرض إلا بعد انتهاء السباق. أما التبرير الرسمي من الحكام، فهو لا يبدو مقنعاً، بحسب الموقع، "في وقت الحادث، كانت لقطات الفيديو المتاحة محدودة، ما صعّب تحديد ما إذا كانت هناك مخالفة أم لا". وفي الواقع، لم تكن لهذا القرار المتأخر أي عواقب على فيرستابن، الذي كانت المسافة بينه وبين السيارة التي تليه كافية لتنفيذ العقوبة دون أن يفقد مركزه.

رياضات أخرى تعديلات في منافسات فورمولا 1 لاحتواء موجة الغضب

يُضيف هذا التوقيت المثير للجدل نقطة أخرى أثارت جدلاً في سباق ميامي، وتتعلّق باستراتيجية فريق ريد بول. فبعد انزلاقه في اللفة الأولى، قدّم فيرستابن موعد توقفه في منطقة الصيانة لتغيير إطاراته إلى الإطارات الصلبة. وقد انقلب هذا القرار ضده في نهاية السباق، ما أجبره على الدفاع عن مركزه أمام منافسين يستخدمون إطارات أحدث بكثير، ولكنه صمد نسبياً بعد نهاية سباق مثيرة، لا سيما إثر الخطأ الذي وقع فيه سائق فيراري شارل لوكلير، الذي كان الخاسر الأكبر في الأمتار الأخيرة.