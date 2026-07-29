- أوقفت محكمة برازيلية فيكتور غابرييل، مدافع إنترناسيونال، بعد تسببه في إصابة خطيرة لمهاجم كروزيرو، غابرييل بيك، حيث ربطت العقوبة بعودة اللاعب المصاب إلى التدريبات، على ألا تتجاوز ستة أشهر. - خلال المباراة، تعرض غابرييل للطرد بعد تدخل متهور أدى إلى كسر ساق بيك، الذي كان يخوض أول مباراة له مع كروزيرو، ما دفع المحكمة لاعتبار العقوبة المعتادة غير كافية. - شككت المحكمة في صحة الأدلة المقدمة من إنترناسيونال، وطلب النادي استبعاد التسجيل الصوتي المستخدم في الدفاع بعد الاعتراف بخطأ في جمعه.

أعلنت محكمة برازيلية، الثلاثاء، إيقاف فيكتور غابرييل مدافع إنترناسيونال، بعد تسبّبه في إصابة خطيرة لمهاجم كروزيرو، غابرييل بيك، في عقوبة استثنائية تربط انتهاء الإيقاف بعودة اللاعب المصاب إلى التدريبات، على ألا تتجاوز مدتها ستة أشهر.

وخلال مباراة الفريقين في الدوري البرازيلي يوم 22 يوليو/تموز، تعرض مدافع إنترناسيونال للطرد، إثر تدخل متهور تسبب في كسر بقصبة الساق اليسرى لبيك الذي انضم إلى كروزيرو في الشهر ذاته قادماً من لوس أنجليس غالاكسي الأميركي، وكان يخوض أول مباراة له مع الفريق، التي انتهت بفوز كروزيرو. وبحسب تقرير وكالة رويترز، الثلاثاء، فإن المحكمة العليا للعدالة الرياضية في البرازيل، قررت أن العقوبة المعتادة في مثل هذه الحالات لا تتناسب مع خطورة الإصابة التي تعرض لها اللاعب.

وقالت المحكمة "يجوز استمرار إيقاف اللاعب المخالف إلى حين تمكّن المصاب من العودة إلى التدريبات، على ألا تتجاوز مدة الإيقاف 180 يوماً"، مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف. وأعرب فيكتور غابرييل، خلال مثوله أمام المحكمة، عن أسفه لما حدث، قائلاً "كان حادثاً مؤسفاً للغاية". وشكّكت المحكمة في صحة الأدلة التي قدمها نادي إنترناسيونال، والتي تضمنت تسجيلاً صوتياً من تقنية حكم الفيديو المساعد الخاصة بالمباراة، ما دفع فريق الدفاع عن النادي إلى طلب استبعاده لعدم القدرة على التحقق من صحته.

وقال إنترناسيونال، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن مكتب المحاماة الذي يمثله استند في دفاعه إلى تسجيل صوتي متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف النادي "يؤكد كل من مكتب المحاماة ونادي إنترناسيونال أنهما لم يقصدا مطلقاً التصرف بسوء نية بأي شكل من الأشكال في إطار الإجراءات محل النظر". وتابع "ومع ذلك، وقع خطأ تم الإقرار به في جمع المحتوى واستخدامه المقدم ضمن دفاع اللاعب، وقد جرى الاعتراف بذلك فوراً من خلال طلب صريح باستبعاد التسجيل الصوتي من ملف القضية".