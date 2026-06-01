- تطبيق عقوبة تأديبية جديدة في مونديال 2026: خلال مباراة ودية بين اليابان وأيسلندا، تم تطبيق عقوبة تأديبية جديدة حيث أُجبر اللاعب البديل على الانتظار دقيقة خارج الملعب إذا استغرق اللاعب المستبدل أكثر من عشر ثوانٍ للخروج، مما ترك الفريق بعشرة لاعبين. - قوانين جديدة لمنع تضييع الوقت: سيتم تطبيق قوانين جديدة في كأس العالم 2026 لمنع تضييع الوقت، مثل منح الكرة للفريق المنافس إذا أضاع اللاعب الوقت أثناء تنفيذ رمية التماس. - تأثير العقوبات على سير المباراة: خلال الدقيقة التي انتظر فيها اللاعب البديل، تمكنت اليابان من تسجيل هدف، مما يبرز تأثير هذه القوانين الجديدة على سير المباريات.

شهدت منافسات كرة القدم تطبيق عقوبة تأديبية جديدة خلال مباراة اليابان وأيسلندا الودية قبل حوالي أسبوع من انطلاق بطولة كأس العالم 2026، والتي ستُعتمد رسمياً خلال البطولة العالمية التي ستُقام في الفترة بين 11 يونيو/حزيران وتستمر حتى 19 يوليو/تموز المقبلين.

وخلال المواجهة الودية التي جمعت منتخبي اليابان وأيسلندا، أمس الأحد، طبّق حكم المباراة عقوبة تأديبية جديدة ستكون حاضرة في القوانين الخاصة بمباريات بطولة كأس العالم 2026، فعند الدقيقة 85 من المباراة، أجرى منتخب أيسلندا تبديلاً، حيثُ تقرر خروج كريستيان هلينسون من أرض الملعب ودخول إيساك ثورفالدسون، وهو التبديل الذي استغرق وقتاً طويلاً على نحو متعمّد.

وطبّق حكم المواجهة عقوبة تأديبية ستُطبق في مونديال 2026، حيثُ طلب من ثورفالدسون البقاء خارج الملعب لمدة دقيقة واحدة بسبب تأخر خروج اللاعب المُستبدَل من أرض الملعب، إذ إن القانون ينصُ على أن أي لاعب يستغرق خروجه من أرض الملعب أكثر من عشر ثوانٍ، سيفرض الحكم عقوبة إيقاف لمدة دقيقة واحدة للاعب الذي سيدخل بديلاً ويبقى الفريق بعشرة لاعبين فقط على أرض الملعب، والمُلفت أن هذا القرار لم يكن يعرفه مدرب أيسلندا، الذي بدا متفاجئاً جداً من قرار الحكم.

ومن المتوقع أن تُطبق هذه القاعدة التأديبية خلال مباريات بطولة كأس العالم 2026، بالإضافة إلى قانون آخر سيُطبق أيضاً يتعلق بتنفيذ رمية التماس، إذ إن إضاعة اللاعب المُنفذ للرمية للوقت بشكل متعمد، سيدفع الحكم لمنح الكرة للفريق المنافس وإعلان خطأ في هذه الحالة، وذلك لمنع تضييع الوقت خلال المباريات على نحو متعمد كما كان يحصل سابقاً.