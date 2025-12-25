- أدانت اللجنة التأديبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم نادي الجيش الملكي المغربي بسبب أحداث الشغب في مباراته مع الأهلي المصري، وفرضت عليه عقوبات تشمل خوض مباراتين دون جمهور وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف دولار بسبب مخالفات متعددة. - تضمنت العقوبات غرامات لاستخدام أجهزة الليزر، ورمي قارورات المياه، وإدخال الكرات إلى الملعب، ورمي جسم خطير، مع إلزام النادي بالسداد خلال 60 يوماً. - قدم الأهلي مذكرة احتجاج إلى "كاف" مدعومة بمقاطع فيديو توثق الأحداث، بعد تعادله مع الجيش الملكي بهدف لكل منهما في المباراة.

أدانت اللجنة التأديبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم" كاف" نادي الجيش الملكي المغربي في أحداث الشغب التي جرت في مباراة الفريق مع الأهلي المصري، في الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لنسخة 2025-2026. وأعلن الجيش الملكي، اليوم الخميس، تسلمه عقوبات اللجنة التأديبية بداعي مخالفته المادتين 82 و83 من القانون التأديبي، والمادة 32 من لائحة الأمن والسلامة، على خلفية تصرفات غير مناسبة من جماهير النادي تمس مبادئ الروح الرياضية وسلامة المنافسة ونزاهتها.

وعاقبت اللجنة الفريق المغربي بخوض مباراتين من دون جمهور في مبارياته المقبلة مستضيفاً ضمن مسابقات الأندية الأفريقية، وقررت توقيع عقوبة مالية على الفريق قيمتها 20 ألف دولار أميركي لاستخدام أجهزة الليزر، وغرامة مالية أخرى قيمتها 15 ألف دولار لرمي قارورات المياه، و15 ألف دولار لإدخال جماهير الكرات عدداً من الكرات إلى أرضية الملعب خلال المباراة، وأخيراً عقوبة مالية هي الأكبر قيمتها 50 ألف دولار لرمي جسم خطير (من الحديد) يمثل خطراً على سلامة اللاعبين والحكام خلال المباراة، ليصل إجمالي الغرامات إلى 100 ألف دولار، على أن يتم السداد قبل مرور 60 يوماً من تاريخ الإخطار بالعقوبات.

وكان الأهلي قدم مذكرة احتجاج إلى" كاف" بعد المباراة التي جرت بين الفريقين في المغرب في الجولة الثانية من عمر دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، شملت تقديم مقاطع فيديو تخص الوقائع المنسوبة إلى جماهير الجيش الملكي. وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بهدف لكل منهما، ليرفع الأهلي رصيده إلى أربع نقاط، مقابل نقطة للجيش الملكي.