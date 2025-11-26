عقوبات قاسية على الأهلي والاتحاد السكندري بعد نهائي دوري السلة

- أصدر اتحاد كرة السلة المصري عقوبات صارمة بعد انسحاب الاتحاد السكندري من نهائي دوري المرتبط، حيث تم اعتماد فوز الأهلي (20-0) وتتويجه بالبطولة، مع فرض غرامات مالية وتأديبية على الاتحاد السكندري تصل إلى 200 ألف جنيه. - تضمنت العقوبات إيقاف لاعبين وإداريين من الاتحاد السكندري والأهلي، مع غرامات مالية تصل إلى 15 ألف جنيه، ونقل مباريات الاتحاد خارج ملعبه، ومنع الجماهير من حضور المباريات لمدة 3 أشهر. - شهدت مباراة الشباب بين الأهلي والاتحاد أحداث شغب واعتداءات بين اللاعبين والجماهير، مما أدى إلى تدخل الأمن ورفض الاتحاد السكندري اللعب بدون جماهير.

أصدر اتحاد كرة السلة المصري سلسلة من العقوبات، بعد ساعات قليلة من أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في إياب نهائي دوري المرتبط التي ألغيت لانسحاب نادي الاتحاد السكندري.

وتصدّر العقوبات اعتماد فوز الأهلي (20-0) لغياب الفريق السكندري ولاعبيه عن اللقاء وعدم الحضور في أرض الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، وتتويج الأهلي بالتبعية بطلاً للمسابقة بنتيجة (3-1). وعاقب اتحاد كرة السلة نادي الاتحاد السكندري بغرامات مالية وتأديبية، منها غرامة مالية 100 ألف جنيه (حوالي ألفي دولار أميركي) لانسحاب فريقه، وكذلك تغريمه 100 ألف جنيه أخرى لما بدر منه من سباب وإلقاء الزجاجات على لاعبي الأهلي بعد نهاية لقاء فريق الشباب.

كما قرر اتحاد السلة معاقبة مالك طه صاحب واقعة الاعتداء على لاعب الأهلي بالكرة بغرامة مالية 15 ألف جنيه، وإيقافه لنهاية الموسم، وإيقاف لاعب الاتحاد فاروق محمد مباراتين وغرامة 5 آلاف جنيه، ومعاقبة إداري الاتحاد جابر بيكهام بالإيقاف مباراتين وغرامة ألف جنيه، مع نقل 3 مباريات لفريق الاتحاد السكندري خارج ملعبه.

وأوقف اتحاد كرة السلة لاعبي الأهلي عمر حاتم، وأسعد هنداوي، وآسر أحمد مباراتين مع تغريم كلّ لاعب 5000 جنيه، وغرّم الفريق الأحمر 50 ألف جنيه لشتم لاعبي الاتحاد السكندري، وإيقاف مدرب الأهلي، إبراهيم الجمال، مباراتين مع غرامة مالية 5 آلاف جنيه، كما قرر معاقبة الجماهير التي حضرت مباراة الأهلي والاتحاد من حضور أي مباريات لكرة السلة لمدة 3 أشهر مقبلة.

وكانت مباراة الشباب التي فاز فيها الأهلي على الاتحاد بنتيجة (65-53) شهدت واقعة شغب مؤسفة بين لاعبي الفريقين، حيث تطور الأمر ليشمل اعتداءات بين جماهير الناديين الحاضرة في المدرجات مع هتافات مسيئة، ليتدخل المنظمون ورجال الأمن للفصل بين الطرفين قبل أن تهدأ الأجواء بالفعل، وإخلاء المدرجات، مما أدى إلى رفض الاتحاد السكندري اللعب من دون حضور جماهيري، وليقابل طلبه تأجيل المباراة بالرفض، لينسحب من اللقاء، في حين قرر اتحاد كرة السلة بدوره التمسك بإقامة المباراة في موعدها.