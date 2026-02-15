- فشلت الأندية الجزائرية في تجاوز دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث ودّع فريق المولدية المسابقة بخسارته أمام صن داونز، بينما فقد شبيبة القبائل آماله بالتأهل بعد تعادله مع الأهلي المصري. - رغم توفر الظروف المثالية من ميزانيات ضخمة ومنشآت رياضية متطورة، لم تتمكن الأندية الجزائرية من تحقيق نتائج تعكس قوة الدوري المحلي، حيث غاب اللقب منذ 2014. - التراجع في دوري الأبطال قد يحفز الأندية للعمل بجدية أكبر، خاصة بعد نجاحات في مسابقة الكونفدرالية بتأهل شباب بلوزداد واتحاد العاصمة.

فشلت الأندية الجزائرية في فك عقدة دوري أبطال أفريقيا مجدداً، بعد أن ودّع فريق المولدية المسابقة، بخسارته في الجولة السادسة أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة (0ـ2) لينهي دوري المجموعات في المركز الثالث برصيد سبع نقاط، إذ كان يحتاج إلى التعادل ليضمن العبور ثانياً ولكنه فشل في المهمة أمام فريق يفوقه خبرة في المسابقة، بما أن صن داونز كان وصيفاً في نسخة الموسم الماضي، ورغم ذلك فإنّ الفريق الجزائري أضاع فرصة مهمة لمواصلة المنافسة بعد أن عاد بقوة في النصف الثاني من المسابقة، فقد حصد نقطة وحيدة في أول ثلاث مباريات، ولكنه انتصر في الجولتَين الرابعة والخامسة، واستعاد الأمل، قبل أن يخسر اللقاء الأهم.

وودعت الأندية الجزائرية المسابقة الأفريقية الأهم منذ دور المجموعات، بما أن شبيبة القبائل، فقد آماله في التأهل رسمياً منذ الجولة الخامسة بتعادله مع الأهلي المصري (0ـ0)، إذ كان مستواه ضعيفاً على جميع المستويات رغم أنه حاول التدارك والتعويض أمام الأهلي وكان قريباً من الانتصار، ولكنه أضاع الكثير من الفرص التي كلفته غالياً، وبالتالي لن تكون الجزائر ممثلة في الدور المقبل رغم دخولها دور المجموعات بفريقَين، ذلك أن الأندية الجزائرية لم تجد صعوبات في الدور التمهيدي وتهزم أندية من دوريات قوية.

وغاب اللقب في دوري أبطال أفريقيا، عن الأندية الجزائرية منذ عام 2014، عندما توج فريق وفاق سطيف باللقب، وكان آخر نهائي لفريق جزائري في عام 2015 عندما خسر اتحاد العاصمة أمام مازيمبي الكونغولي، وبالتالي فقد مرّ عقد من الزمن منذ آخر وصول جزائري إلى النهائي، إذ تدخل الفرق المسابقة بطموحات كبيرة، ذلك أن فريق القبائل تخطى عقبة الاتحاد المنستيري التونسي في الدور التمهيدي بانتصار عريض في تونس (3ـ0)، ولكنه لاحقاً لم يتألق في المسابقة.

في المقابل، تتوفر كل الظروف المناسبة للأندية الجزائرية للتألق في البطولة القارية، بما أن معظمها يملك ميزانيات ضخمة تساعدها على عقد الصفقات باستمرار، إضافة إلى أنّ المنشآت الرياضية في الجزائر متوفرة وتساعد الفرق على العمل في ظروف مثالية، كما أن الاتحاد الجزائري، يُعد الروزنامة لتكون متناسبة مع التزامات الأندية قارياً، إضافة إلى أن معظم الفرق متعاقدة مع مدربين أجانب لهم خبرات كبيرة، ورغم ذلك فإن الحصاد يكون ضعيفاً مع التقدم في المسابقة ولا يعكس قوة الدوري المحلي.

وهذا التراجع المسجل في منافسات دوري أبطال أفريقيا، قد يحفز الفرق على العمل أكثر لدخول المسابقة من الباب الكبير، وتفادي الأخطاء التي تحصل في كل نسخة؛ ذلك أنّ كرة القدم الجزائرية كتبت عديد صفحات النجاح في المسابقات الأفريقية، كما أن الفشل في الوصول إلى النهائي منذ 2015، يُثبت حجم الصعوبات التي تواجه الأندية في السنوات الأخيرة، ولحسن الحظ، فإن الجزائر حصدت بعض المكاسب في مسابقة الكونفدرالية بتأهل فريقين إلى الدور المقبل، إذ تخطى شباب بلوزداد دور المجموعات وكذلك اتحاد العاصمة.