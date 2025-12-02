عقبتان أمام منتخب مصر قبيل مواجهة الكويت في كأس العرب

- يواجه منتخب مصر تحديات قبل مباراته الأولى في كأس العرب 2025 ضد الكويت، أبرزها خلافات اللاعبين مع أنديتهم، مثل حارس الزمالك محمد عواد ومهاجم الأهلي محمد شريف، مما قد يؤثر على الأداء. - ظاهرة الفردية في الأداء تمثل عقبة أخرى، حيث يسعى بعض اللاعبين لتسويق أنفسهم، مما أثر سلباً على الفريق في بطولة 2021. - منتخب مصر يقع في المجموعة الثالثة مع الكويت، الإمارات، والأردن، ويطمح للوصول إلى النهائي تحت قيادة المدرب حلمي طولان.

يواجه المدير الفني حلمي طولان (76 عاماً)، قبل ساعات من انطلاق رحلة منتخب مصر الثاني في كأس العرب لكرة القدم 2025 في قطر، عقبتين قبل خوض المباراة المرتقبة مع منتخب الكويت اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وأول ما قد يؤثر على منتخب مصر الثاني قبل كأس العرب هي خلافات لاعبيه مع أنديتهم، إذ اندلعت أزمة بين حارس مرمى الزمالك محمد عواد والجهاز الفني للفريق بسبب غيابه عن التشكيلة في مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، كما وقع خلاف بين مهاجم النادي الأهلي محمد شريف والمدير الفني الدنماركي ييس توروب في مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

هذه الخلافات قد يكون لها أثر سلبي على أداء اللاعبين، ولا سيما أن الثنائي من أبرز الأسماء التي يراهن عليها حلمي طولان في تشكيلة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، التي يرغب "الفراعنة" في الذهاب فيها بعيداً وبلوغ النهائي.

أما العقبة الثانية، فتتمثل في ظاهرة الفردية في الأداء التي عانى منها منتخب مصر سابقاً، لا سيما أثناء مشاركته في بطولة كأس العرب عام 2021 تحت قيادة المدرب البرتغالي السابق كارلوس كيروش، فقد انشغل بعض اللاعبين آنذاك بتسويق أنفسهم وعرض مهاراتهم سعياً للاحتراف وبحثاً عن أندية جديدة بسبب أوضاع صعبة في أنديتهم، مثل محمد مجدي قفشة نجم الأهلي المخضرم، ويحيى زكريا لاعب غزل المحلة، وحسام حسن مهاجم مودرن سبورت. يذكر أن قرعة بطولة كأس العرب 2025 أوقعت منتخب مصر ضمن منافسات المجموعة الثالثة إلى جانب الكويت والإمارات والأردن.