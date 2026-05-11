- أكرم عفيف يواصل هيمنته على جوائز الكرة القطرية بفوزه بجائزة أفضل لاعب لموسم 2025-2026 للمرة الثالثة توالياً والسادسة في مسيرته، متفوقاً على منافسيه بفضل أدائه المميز مع نادي السد. - قاد عفيف نادي السد للاحتفاظ بلقب دوري نجوم قطر ودرع السوبر القطري الإماراتي، مسجلاً 15 هدفاً في المسابقات المحلية، ومساهمته البارزة في دوري أبطال آسيا. - ساهم بشكل كبير في تأهل منتخب قطر لكأس العالم 2026 بتسجيله أربعة أهداف وست تمريرات حاسمة، مؤكداً وعده لجماهير السد بالعودة أقوى.

واصل قائد نادي السد أكرم عفيف (29 عاماً)، هيمنته على جوائز الكرة القطرية، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في موسم 2025-2026، للمرة الثالثة توالياً والسادسة في مسيرته الاحترافية، وذلك في الحفل الذي أقامه الاتحاد القطري لكرة القدم في العاصمة الدوحة، الاثنين.

وتفوق أكرم عفيف على منافسيه مهاجم نادي الشمال، الجزائري بغداد بونجاح، وهدّاف فريق الريان، البرازيلي روجر غيديس، بسبب ما فعله قائد السد خلال موسم 2025-2026، الذي واصل فيه تقديم المردود القوي والعطاء المميز، حيث حصل على أعلى نسبة من الأصوات في عملية التصويت، وفق ما أعلنه الاتحاد القطري لكرة القدم.

ويأتي حصاد أكرم عفيف لجائزة أفضل لاعب في قطر بموسم 2025-2026 نتيجة طبيعية للغاية؛ ذلك أن قائد نادي السد استطاع قيادة "الزعيم" نحو الاحتفاظ بلقب بطولة دوري نجوم قطر لكرة القدم، بالإضافة إلى مساهمته في تحقيق لقب درع السوبر القطري الإماراتي، حيث تمكن المهاجم من إحراز 15 هدفاً في المسابقة المحلية.

كما كان أكرم عفيف النقطة المضيئة لنادي السد في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تمكن من تسجيل هدفٍ وصناعة خمسة أهداف خلال عشر مواجهات، وقاد "الزعيم" إلى ربع نهائي المسابقة القارية، الذي خسره على يد فريق فيسيل كوبي بركلات الترجيح، لكن المهاجم وعد جماهير فريقه بأن اللاعبين سيعودون أقوى في الموسم القادم.

ولا يُمكن نسيان ما فعله أكرم عفيف مع منتخب قطر، كونه أحد الأسباب الرئيسية في وصول "العنابي" إلى منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف المقبل بالولايات المتحدة في أميركا وكندا والمكسيك، بسبب تسجيله أربعة أهداف وتقديم ست تمريرات حاسمة خلال المواجهات التي لعبها صاحب الـ29 عاماً.