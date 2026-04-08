عفيف يُبدع بثنائية والسد يقترب من لقب الدوري القطري بعد خسارة الشمال

- أكرم عفيف يقود السد للفوز على السيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، مسجلاً ثنائية، ليعزز صدارة فريقه في دوري نجوم قطر برصيد 42 نقطة، مستفيداً من هزيمة الشمال أمام الشحانية. - الغرافة يتعادل مع الوكرة بثلاثة أهداف لكل منهما، رغم تألق فرجاني ساسي، ليحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بينما يواصل الريان انتفاضته بفوز كبير على أم صلال بثلاثة أهداف نظيفة، ليصل إلى المركز الثالث. - نادي قطر ينتزع تعادلاً أمام العربي، بينما يخسر الدحيل أمام الأهلي بهدفين لهدف، مما يعقد موقفه في الدوري.

خطف قائد نادي السد أكرم عفيف (29 عاماً)، الأنظار وبقوة بعدما ساهم بتحقيق الانتصار على السيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما انتزع الوكرة تعادلاً ثميناً أمام الغرافة، في حين واصل الريان انتفاضته بفوز مهم على أمام صلال، مساء الأربعاء، ضمن منافسات دوري نجوم قطر لكرة القدم.

ونجح أكرم عفيف بتسجيل ثنائية في شباك السيلية خلال المباراة التي حسمها السد لصالحه أمام الفريق الخصم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليواصل "الزعيم" زحفه نحو الاحتفاظ بلقب بطولة دوري نجوم قطر لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، بعدما بقي متربعاً على عرش الصدارة برصيد 42 نقطة، مستغلاً سقوط ملاحقه الشمال، الذي تجرع مرارة الهزيمة على يد فريق الشحانية بهدفين نظيفين.

شووف الهدف|

من صناعة روبرتو فيرمينو .. السد يتقدم 2-0 على السيلية عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 48



#دوري_نجوم_بنك_الدوحة

#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/MNM4lTQnAu — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 8, 2026

من جهته، لم يشفع للنجم التونسي فرجاني ساسي تألقه الكبير مع ناديه الغرافة لحسم اللقاء أمام الوكرة، الذي فرض التعادل بثلاثة أهداف لمثلهما، الأمر الذي جعل "الفهود" يصلون إلى 35 نقطة في المركز الرابع خلف الشمال صاحب المرتبة الثانية، فيما واصل الريان مسلسل انتفاضته في الموسم الحالي من دوري نجوم قطر، بعدما استطاع إنهاء المباراة أمام أم صلال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ليصل "الرهيب" إلى نقطته الـ35 في المركز الثالث.

شووف الهدف |

الغرافة يتقدم 2 - 1 على الوكرة عبر فرجاني ساسي في الدقيقة 51#دوري_نجوم_بنك_الدوحة #قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/5EpMg9xctc — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 8, 2026

أما نادي قطر، فاستطاع خطف التعادل أمام مُضيفه فريق العربي في المواجهة التي جمعت بينهما بهدف لمثله، فيما أخفق الدحيل مرة أخرى بعدما خسر بهدفين مقابل هدف أمام فريق الأهلي، الذي يتمسك بتحقيق الانتصارات في ما تبقى من الجولات الأخيرة من عمر دوري نجوم قطر لكرة القدم في الموسم الجاري ليتفادى الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.