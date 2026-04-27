خطف قائد نادي السد أكرم عفيف (29 عاماً)، مع زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو الأنظار إليهما وبقوة في موسم 2025-2026، بعدما شكلا ثنائياً خارقاً جعل "الزعيم" يحصد لقب بطولة دوري نجوم قطر لكرة القدم، للمرة الثالثة على التوالي.

واستطاع أكرم عفيف فرض نفسه بطلاً في تشكيلة نادي السد بمنافسات دوري نجوم قطر، بعدما تمكن من تسجيل 15 هدفاً، وقدّم 12 تمريرة حاسمة لرفاقه في موسم 2025-2026، الذي انتهى بصعود "الزعيم" إلى منصة التتويج للمرة الثالثة على التوالي، الأمر الذي يجعل المهاجم أحد أفضل اللاعبين في المسابقة المحلية.

ورغم الأرقام المميزة التي خطّها أكرم عفيف مع ناديه السد في موسم 2025-2026، لكنها تكشف تراجعاً في غزارته التهديفية بالمقارنة مع ما فعله في موسم 2023-2024 عندما أهدى "الزعيم" لقب بطولة دوري نجوم قطر بفضل إحرازه 26 هدفاً، لكن تراجع تسجيل الأهداف يعود إلى وجود مهاجم برازيلي إلى جانبه، هو روبرتو فيرمينو.

ولمع روبرتو فيرمينو مع نادي السد منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من الأهلي السعودي، حيث استطاع المهاجم البرازيلي استغلال خبرته في مسيرته الاحترافية رغم تقدمه في السن (34 عاماً)، وتمكن من إحراز 13 هدفاً وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لرفاقه خلال موسم 2025-2026، الذي انتهى بحصد "الزعيم" لقب بطولة دوري نجوم قطر.

وشكّل أكرم عفيف مع زميله روبرتو فيرمينو ثنائياً هجومياً مرعباً في موسم 2025-2026، لأنهما قادا نادي السد صوب تحقيق لقب دوري نجوم قطر بفضل قدرتهما على تسجيل 28 هدفاً من أصل 56 هدفاً لنجوم "الزعيم"، الأمر الذي يكشف عن حجم القوة الضاربة التي تمتع بها المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي امتلك بالإضافة لعفيف وفيرمينو لاعباً إسبانياً، هو رافا موخيكا، الذي أحرز تسعة أهداف في المسابقة المحلية.