عفيف غيث يرفع اسم الأردن بميدالية ذهبية تاريخية في الكاراتيه

- حقق عفيف غيث إنجازاً تاريخياً بفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه بالقاهرة، ليصبح أول أردني يحقق ذهبية في منافسات الكوميتيه منذ انطلاق البطولة عام 1970، بعد فوزه على المغربي سعيد أوبيا بنتيجة 6-0. - أضاف محمد الجعفري ميدالية برونزية للأردن في وزن تحت 84 كيلوغراماً بفوزه على التونسي ريان الغزواني بنتيجة 10-0، مكرراً إنجازه السابق. - الأردن يواصل تألقه في الرياضات القتالية الفردية، مع إنجازات بارزة في التايكواندو والكاراتيه، مثل ذهبية أحمد أبو غوش في أولمبياد 2016 وبرونزية عبد الرحمن المصاطفة في طوكيو.

حصد لاعب منتخب الأردن للكاراتيه عفيف غيث، اليوم الأحد، الميدالية الذهبية في منافسات بطولة العالم للكاراتيه التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، بعدما قدّم مستوى مميزاً للغاية، واستطاع رفع اسم بلاده عالياً، في حين حصد زميله ومواطنه اللاعب محمد الجعفر الميدالية البرونزية.

وقالت اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان رسمي نشرته على صفحتها في "فيسبوك": "أصبح عفيف غيث أول لاعب أردني يحقق ميدالية ذهبية في منافسات الكوميتيه (القتال الفردي) في تاريخ بطولات العالم للكاراتيه التي انطلقت للمرة الأولى عام 1970. وحقق عفيف غيث الميدالية الذهبية لمنافسات فئة وزن تحت 67 كيلوغراماً، بعد فوزه في النهائي على اللاعب المغربي سعيد أوبيا، بنتيجة 6-0، مُحققاً انتصاره السابع على التوالي في البطولة".

وتابعت: "نال اللاعب محمد الجعفري الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 84 كيلوغراماً، بعد فوزه على اللاعب التونسي ريان الغزواني بنتيجة 10-0، ليُكرر إنجازه في النسخة الماضية عندما حقق كأيضاً الميدالية البرونزية".

ويتميز الأردن بطبيعة الحال في الرياضات القتالية الفردية، إذ استطاع العديد من نجومها تسطير إنجازات كبير في مختلف المسابقات، سواء كان في رياضة التايكواندو عبر أحمد أبو غوش الذي حقق ذهبية ريو دي جانيرو في أولمبياد 2016، والفضية في طوكيو التي أحرزها صالح الشرباتي في 2021، ولون المعدن نفسه في 2024 في باريس لزيد كريم، إضافة لبرونزية عبد الرحمن المصاطفة في الكاراتيه خلال أولمبياد طوكيو.

