عطل في نظام التحكيم الآلي يتسبب بتعليق مباراة في بطولة ويمبلدون للتنس

رياضات أخرى
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
24 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 22:09 (توقيت القدس)
مباراة متوقفة في ويمبلدون بسبب تعطل النظام الآلي، 6 يوليو 2025 (توم جينكينز/Getty)
مباراة متوقفة في ويمبلدون بسبب تعطل النظام الآلي، 6 يوليو 2025 (توم جينكينز/Getty)
+ الخط -

اظهر الملخص
- توقفت مباريات بطولة ويمبلدون للتنس بسبب عطل في نظام التحكيم الإلكتروني، مما أدى إلى تعليق 16 مواجهة لأكثر من ساعة في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة.
- الحرارة الشديدة التي تجاوزت 30 درجة مئوية ساهمت في تأخير استئناف المباريات، حيث تم تأجيل اللعب عدة مرات قبل استئنافه.
- منذ عام 2025، اعتمدت ويمبلدون نظام التحكيم الآلي بدلاً من حكام الخطوط، بينما احتفظت بطولة رولان غاروس بحكام الخطوط لموثوقيتهم العالية.

تواجه المباريات في بطولة ويمبلدون للتنس العديد من المشاكل، الأربعاء، بعدما تسبب عطل في نظام التحكيم الإلكتروني في تعليق مواجهة لأكثر من ساعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى ثالث بطولات "الغراند سلام"، وفق ما ذكرته صحيفة "ليكيب الفرنسية".

وتسببت الحرارة الشديدة في مشاكل في بطولة ويمبلدون للتنس، بعدما توقفت الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى المسابقة الدولية، التي تقام على ملاعب عشبية، لأكثر من ساعة، بسبب عطل في نظام التحكيم الإلكتروني، الأمر الذي دفع القائمين على ثالث بطولات "الغراند سلام" إلى تعليق المباريات، التي أقيمت في تمام الساعة 12:15 ظهراً بحسب توقيت لندن إلى 1:30 ظهراً.

ومع تجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية في ملاعب بطولة ويمبلدون، وصل عدد المواجهات التي تم تعليقها إلى 16 مواجهة، حيث تمت إعادة الكثير من اللاعبين إلى غرف الملابس بعد دقائق من النقاش والتردد، حيث تم تأجيل موعد استئناف اللعب بشكل مستمر، وبخاصة أن المنظمين قرروا في البداية استئناف اللعب بعد ثلاثين دقيقة من التوقف، قبل أن يتأخر مرتين (كل مرة ربع ساعة)، وبعدها 10 دقائق، قبل أن يسمح باستئناف المباريات مرة أخرى.

نادال خلال سباق جائزة دوبروفنيك في كرواتيا، 13 يونيو 2026 (جو بورتلوك/Getty)
رياضات أخرى
التحديثات الحية

نادال يشرح سبب عدم دخوله عالم التدريب في التنس

ومنذ عام 2025، استبدلت بطولة ويمبلدون حُكام الخطوط بنظام تحكيم آلي، اقتداءً ببطولتي أستراليا المفتوحة وأميركا المفتوحة، ومن بين بطولات "الغراند سلام" الأربع، احتفظت بطولة رولان غاروس فقط بحكام الخطوط نظراً لموثوقيتهم العالية مقارنةً بالأنظمة الإلكترونية على الملاعب الترابية.

دلالات
المزيد في رياضة
من مواجهة أتلتيكو مدريد وأرسنال في الأبطال، 5 مايو 2026 (مايكل ريغان/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

أتلتيكو ينتفض ضد برشلونة: اللجوء إلى فيفا دفاعاً عن مصالح النادي

أودي نيكو في مباراة تركيا وباراغواي، 19 يونيو 2026 (تايفون كوسكون/الأناضول)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

من هو المشجع التركي الغامض الذي أشعل مواقع التواصل في المونديال؟

رونالدو خلال لقاء البرتغال وأوزبكستان، 23 يونيو 2026 (بابلو مورانو/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

رونالدو يشعل الطلب... تذكرة البرتغال وكولومبيا بسعر سيارة فاخرة