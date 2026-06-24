- توقفت مباريات بطولة ويمبلدون للتنس بسبب عطل في نظام التحكيم الإلكتروني، مما أدى إلى تعليق 16 مواجهة لأكثر من ساعة في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة. - الحرارة الشديدة التي تجاوزت 30 درجة مئوية ساهمت في تأخير استئناف المباريات، حيث تم تأجيل اللعب عدة مرات قبل استئنافه. - منذ عام 2025، اعتمدت ويمبلدون نظام التحكيم الآلي بدلاً من حكام الخطوط، بينما احتفظت بطولة رولان غاروس بحكام الخطوط لموثوقيتهم العالية.

تواجه المباريات في بطولة ويمبلدون للتنس العديد من المشاكل، الأربعاء، بعدما تسبب عطل في نظام التحكيم الإلكتروني في تعليق مواجهة لأكثر من ساعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى ثالث بطولات "الغراند سلام"، وفق ما ذكرته صحيفة "ليكيب الفرنسية".

وتسببت الحرارة الشديدة في مشاكل في بطولة ويمبلدون للتنس، بعدما توقفت الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى المسابقة الدولية، التي تقام على ملاعب عشبية، لأكثر من ساعة، بسبب عطل في نظام التحكيم الإلكتروني، الأمر الذي دفع القائمين على ثالث بطولات "الغراند سلام" إلى تعليق المباريات، التي أقيمت في تمام الساعة 12:15 ظهراً بحسب توقيت لندن إلى 1:30 ظهراً.

ومع تجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية في ملاعب بطولة ويمبلدون، وصل عدد المواجهات التي تم تعليقها إلى 16 مواجهة، حيث تمت إعادة الكثير من اللاعبين إلى غرف الملابس بعد دقائق من النقاش والتردد، حيث تم تأجيل موعد استئناف اللعب بشكل مستمر، وبخاصة أن المنظمين قرروا في البداية استئناف اللعب بعد ثلاثين دقيقة من التوقف، قبل أن يتأخر مرتين (كل مرة ربع ساعة)، وبعدها 10 دقائق، قبل أن يسمح باستئناف المباريات مرة أخرى.

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ومنذ عام 2025، استبدلت بطولة ويمبلدون حُكام الخطوط بنظام تحكيم آلي، اقتداءً ببطولتي أستراليا المفتوحة وأميركا المفتوحة، ومن بين بطولات "الغراند سلام" الأربع، احتفظت بطولة رولان غاروس فقط بحكام الخطوط نظراً لموثوقيتهم العالية مقارنةً بالأنظمة الإلكترونية على الملاعب الترابية.