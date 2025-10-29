عطال يتحدث عن زيدان مع الجزائر ويؤكد: المهم أن يختار المنتخب بقلبه

- يوسف عطال يؤكد على أهمية "اختيار القلب" في الانضمام للمنتخب الجزائري، مشيراً إلى أن انضمام لوكا زيدان قد يضيف قيمة للفريق، ويعزز من روح الانفتاح والاندماج بين اللاعبين مزدوجي الجنسية. - عطال يعبر عن سعادته بتجربته في نادي السد القطري، حيث يشعر بالراحة والاندماج، مشيداً بتطور مستوى الدوري القطري بفضل اللاعبين الأجانب، ومؤكداً على تركيزه على تحقيق الألقاب مع الفريق. - التجربة القطرية منحت عطال توازناً جديداً في مسيرته الكروية، بعد تحديات واجهها في فرنسا، مشيراً إلى نضجه الحالي داخل وخارج الملعب، مع استمرار شغفه باللعب.

في وقتٍ تشهد فيه الساحة الكروية الجزائرية نقاشاً متجدداً حول اللاعبين مزدوجي الجنسية، وجّه النجم الجزائري والمحترف في نادي السد القطري يوسف عطال (29 عاماً) رسالة واضحة تعكس روح الانفتاح داخل المنتخب الجزائري، مؤكداً أن الأهم هو "اختيار القلب" والرغبة في خدمة الألوان الوطنية. وجاءت تصريحاته لتفتح الباب مجدداً حول قضية انضمام حارس غرناطة الإسباني لوكا زيدان (27 عاماً) إلى تشكيلة "الخُضر"، في وقت يستعد فيه المنتخب لدخول مرحلة حاسمة من التحضيرات قبل كأس الأمم الأفريقية 2025 ثم مونديال 2026.

وفي حوار أجراه مع موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الأربعاء، قال يوسف عطال: "زيدان اسم كبير في كرة القدم، وكلنا كبرنا ونحن نشاهد زين الدين زيدان، بالنسبة للوكا، إذا كان بإمكانه مساعدة المنتخب، فهو مرحّب به بالتأكيد، المهم أن يكون كل لاعب قادراً على تقديم الإضافة للمنتخب الوطني"، مضيفاً: "قدومه يمكن أن يمنح شيئاً جديداً للمجموعة، وأتمنى له التوفيق ولمنتخبنا أيضاً".

وتابع عطّال في السياق نفسه: "كل لاعب حرّ في قراره، والمهم أن يختار المنتخب بقلبه. نحن في المنتخب الجزائري نحاول دائماً أن نُشعر كل من ينضم إلينا بالراحة والاندماج بسرعة. من الجيد أن يكون لدينا لاعبون من مستوى عالٍ، لأن ذلك يرفع المنافسة ويقرّبنا من الألقاب".

ويعيش المدافع السابق لنادي نيس الفرنسي حالياً تجربة مختلفة في دوري نجوم قطر، حيث انضم إلى نادي السد منذ عام 2024، ونجح في فرض نفسه لاعباً أساسياً ضمن تشكيلة الفريق. وقال عطال حول مسيرته الجديدة: "منذ وصولي إلى قطر وأنا أشعر براحة كبيرة، البلد مسلم والناس محترمون وساعدوني على الاندماج، أحببت الدوري كثيراً لأن مستواه ارتفع بفضل قدوم المزيد من اللاعبين الأجانب، هذه السنة أفضل من السابقة، وأنا سعيد جداً بتجربتي هنا".

وأضاف: "كرة القدم في قطر تتطور كل عام، هناك منافسة قوية وضغط إيجابي لأننا نلعب كل ثلاثة أيام تقريباً، سواء في الدوري أو دوري أبطال آسيا، هذا يمنحني الإيقاع والتحدي الذي أحتاجه. لا أفكر حالياً في العودة إلى أوروبا، بل أريد التركيز على السد وتحقيق الألقاب معه".

وختم يوسف عطال حديثه بتأكيده أن التجربة القطرية منحته توازناً جديداً في مسيرته الكروية، خصوصاً بعد فترات صعبة عاشها في فرنسا بسبب الإصابات، مشيراً إلى أنه يعيش الآن مرحلة نضج حقيقية داخل الملعب وخارجه، قبل أن يضيف: "المستقبل بيد الله، لكن الأهم أن أواصل اللعب بشغف، سواء هنا أو في أي مكان آخر".