- المغرب يتوج بلقب كأس العرب 2025 بعد فوزه على الأردن 3-2 في مباراة مثيرة امتدت لأشواط إضافية في استاد لوسيل بالدوحة، محققًا اللقب الثاني في تاريخه. - عصام السميري يعتذر للشعب الأردني بعد خسارة النهائي، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً كبيرًا، لكنه يفتقد الخبرة في المباريات النهائية، معربًا عن أمله في تحسين الأداء مستقبلاً. - الأردن يخسر النهائي الثاني تواليًا بعد نهائي كأس آسيا 2023، رغم الأداء القوي في البطولة، حيث تألق المغرب بفضل المدرب طارق السكتيوي وضمّه لأصحاب الخبرة.

أدلى لاعب منتخب الأردن عصام السميري (26 عاماً بتصريحات بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025 التي انتهت بفوز المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد التمديد لأشواط إضافية في استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، والتتويج لثاني مرة في تاريخ "أسود الأطلس" بلقب البطولة العربية.

وقال عصام السميري في المنطقة المختلطة للإعلاميين بعد نهاية المباراة النهائية: "نعتذر كثيراً للشعب الأردني على خسارة المباراة النهائية أمام المغرب. لقد قدمنا مباراة كبيرة وقاتلنا حتى النهاية، شاهد الجميع ذلك في استاد لوسيل، حاولنا حتى الثواني الأخيرة من المواجهة".

وتابع السميري حديثه وكشف عما يفتقده منتخب الأردن في المباريات النهائية، خصوصاً بعد خسارة النهائي الثاني توالياً بعد نهائي كأس آسيا 2023، وقال: "حظ موفق لنا ومبروك لمنتخب المغرب، قدم مباراة كبيرة أيضاً، لم نستحق الخسارة، ولكن هذه كرة القدم. ما ينقصنا هي الخبرة في المباريات النهائية، وليس سوء حظ في الملعب فقط، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله".

ويُذكر أن منتخب الأردن الأول خسر النهائي الثاني توالياً بعد نهائي كأس آسيا 2023 أمام منتخب قطر (3-1)، في وقت كانت هذه أول خسارة لـ"النشامى" في بطولة كأس العرب 2025، بعد الفوز في جميع المباريات من دور المجموعات وصولاً إلى النهائي، لكنهم اصطدموا مع منتخب المغرب، الذي استطاع حسم اللقب الثاني في تاريخه بالبطولة العربية، بفضل القراءة الفنية الجيدة للمدرب طارق السكتيوي، الذي استطاع ضمّ أصحاب الخبرة في تشكيلته.