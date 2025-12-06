- شهد سوق واقف في الدوحة إقبالاً كبيراً على العصائر الطازجة خلال بطولة كأس العرب 2025، حيث جذبت الألوان المرتبطة بأعلام المنتخبات المشاركة المشجعين من مختلف الدول، مما أضفى جواً من الحيوية والانتعاش على التجول في السوق. - يُعتبر عصير أبو شاكر وعصير المندرين من أبرز المحلات التي تقدم تشكيلة متنوعة من العصائر، مثل الأفوكادو مع الفراولة والمانغو مع جوز الهند، مما يعكس ألوان أعلام الدول المشاركة في البطولة. - توافد الآلاف من البحرينيين لدعم منتخبهم في البطولة، حيث يحتلون المركز الثالث في قائمة أكثر السياح زيارةً لقطر، مما يعكس الروح الحماسية والتشجيعية للمشجعين البحرينيين.

ارتفع الإقبال على شراء العصائر الطازجة والمتنوعة في منطقة سوق واقف في الدوحة خلال بطولة كأس العرب 2025، بسبب مذاقها الحلو ولألوانها المرتبطة بأعلام المنتخبات المشاركة في البطولة العربية، التي انطلقت يوم 1 ديسمبر/كانون الأول وتستمر حتى 18 من هذا الشهر.

ويتناول المشجعون من مختلف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب، العصائر المتنوعة خلال نزهتهم في سوق واقف، حيثُ يحملون أكواباً ملونة: من الأحمر إلى الأصفر والأخضر والبرتقالي وغيرها الكثير من النكهات المنعشة، التي يحتاج إليها المشجع بعد يوم طويل من التجول في قطر ومتابعة منتخب بلده في ملعب المباراة.

ومن أبرز المحلات التي تُقدم العصار الطازجة والمتنوعة بأكثر من لون في سوق واقف، هو عصير أبو شاكر وعصير المندرين، وتضمُّ قائمة العصائر لدى محل عصير أبو شاكر، أنواعاً كثيرة من العصائر مثل أفوكادو مع جوز الهند، أفوكادو مع الفراولة، مانغو مع جوز الهند، الفراولة مع جوز الهند، بالإضافة إلى عصير الليمون الطبيعي والكيوي مع الليمون، الجزر واللون البرتقالي، التفاح والرمان، وبذلك تظهر ألوان أعلام كل الدول المشاركة في بطولة كأس العرب بين أيدي المشجعين.

وخلال جولة "العربي الجديد" في السوق، التقينا مشجعاً بحرينياً، يتناول كوباً من العصير الأحمر الخاص، خلال فعاليات بطولة كأس العرب 2025، وذلك قبل ساعات من مواجهة منتخب بلاده لمنتخب الجزائر ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة العربية، والتي يطمح فيها المنتخب البحريني للتعويض بعد خسارة الجولة الأولى أمام العراق (2-1).

وقال المشجع البحريني: "وصلت من البحرين يوم الأربعاء الماضي من أجل تشجيع منتخبنا. توقعنا أن يكون مستوى البحرين أفضل في المباراة الأولى أمام العراق، فقد تعودنا على أداء أفضل، لكن بدا كأن اللاعبين لم يكن لديهم حماس في الملعب بينما منتخب العراق كان لديه روح قتالية عالية أكبر، واستحق الفوز. لعبنا في الشوط الثاني أفضل، ولكن الوقت لم يُسعفنا لخطف التعادل أو الفوز".

وأضاف المشجع: "اخترت هذا المشروب الأحمر (كلون علم بلاده). صراحة، إنه مشروب ملكي، أستعدّ به للمباراة المقبلة ". يُذكر أن العصير الأحمر الذي تناوله المشجع البحريني هو مزيج من عصير الفراولة والمانغو وليس شراباً شعبياً يُمثل دولة قطر، ولكنه من العصائر التي يتناولها زوار سوق واقف يومياً للانتعاش خلال التجول في السوق.

وشهدت الأيام الماضية حضوراً كبيراً للجمهور البحريني في العاصمة القطرية الدوحة، خصوصاً في منطقة سوق واقف، حيثُ توافد الآلاف من أجل دعم المنتخب في مبارياته ببطولة كأس العرب 2025، ووفقاً لتقرير خاص من وزارة السياحة القطرية نُشر في وقت سابق، فإن البحرينيين يحتلون المركز الثالث في قائمة أكثر السُّيّاح زيارةً لقطر سنوياً، بحوالي 161 ألف زائر في النصف الأول من عام 2025.