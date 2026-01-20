عزيز الشاعر.. قائد في الملاعب الأميركية ضد إسرائيل

- عزيز الشاعر، لاعب هيوستون تيكسانز، أصبح رمزاً للدعم الإنساني لغزة بعد ظهوره بشريط لاصق كتب عليه "أوقفوا الإبادة"، مما أثار جدلاً في الولايات المتحدة. - تم تغريم الشاعر 11,593 دولار أميركي من قبل رابطة دوري كرة القدم الأميركية لخرقه قوانين الزي، لكنه أكد على موقفه الإنساني وتضامنه مع غزة. - الشاعر، الذي يعتنق الإسلام، يُعتبر من القادة البارزين في فريقه، ويتقاضى راتباً سنوياً يبلغ 11.5 مليون دولار، ملتزماً بأداء فريضة الصوم خلال موسم الدوري.

تحول عزيز الشاعر (27 سنة)، لاعب فريق هيوستون تيكسانز في كرة القدم الأميركية، من قائد في الملاعب إلى بطل ضد إسرائيل وداعم لغزّة وفلسطين خارجها، بسبب لفتة إنسانية متميزة غير متوقعة، أثارت جدلاً كبيراً في أميركا، وانتهت بتغريمه مالياً من رابطة دوري كرة القدم الأميركية.

وانضم عزيز الشاعر (27 سنة) إلى قائمة طويلة من الرياضيين الأميركيين وغير الأميركيين الذين دعموا غزة وفلسطين وطالبوا بوقف حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزّة منذ السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، والمستمرة حتى الآن رغم اتفاق وقف إطلاق النار، ليُظهر دعمه برسالة قوية أمام وسائل الإعلام الأميركية.

عزيز الشاعر ورسالة ضد إسرائيل

ظهر عزيز الشاعر (27 سنة) خلال مباراة فريقه هيوستن تيكسانز أمام بيتسبيرغ ستيلرز يوم 13 يناير/كانون الثاني الحالي، والتي انتهت بفوز فريقه (30-6)، بشريط لاصق على أنفه كُتب عليه "Stop The Genocide"- "أوقفوا الإبادة". وبعد المباراة أراد الشاعر أن تصل رسالته إلى شريحة أوسع من المشجعين وأبعد من حدود ملعب أكريسور استاديوم في مدينة بيتسبيرغ الأميركية، وكانت رسالته واضحة، مساندة غزة وفلسطين ضد الكيان الصهيوني.

وقف الشاعر أمام كاميرا قناة "إي أس بي أن" بثقة وبالشريط اللاصق "أوقفوا الإبادة"، أدلى بتصريحاته بعد مباراة فريقه هيوستن تيكسانز، فوصلت رسالته التضامنية مع غزة بلفتة إنسانية مُميزة، إلا أن رابطة دوري كرة القدم الأميركية، اعتبرت هذا التصرف خرقاً للقوانين الخاصة بالزي والمعدات الرياضية التي تُستخدم من اللاعبين والأندية المشاركة في الدوري.

وقررت رابطة دوري كرة القدم الأميركية "NFL"، تغريم الشاعر مبلغ 11,593 ألف دولار أميركي بسبب ظهوره بالشريط اللاصق خلال المباراة وخارج الملعب خلال التصريحات لقناة "إي أس بي إن". وتحدث اللاعب الأميركي عن هذه العقوبة في تصريحات لاحقة للقناة نفسها، رداً على العقوبة، وقال: "كنت على يقين أنني سأتعرض لعقوبة غرامة، كنت أعرف ماذا أفعل، قالوا لي إنني إذا ارتديتها سأخرج من أرض الملعب".

وتابع الشاعر رسالته قائلاً: "في نهاية المطاف، الأمر أكبر مني، الأمور التي تحدث هناك، إذا كان هذا الأمر قد أزعج البعض، فتخيل شعور الناس هناك. لا تربطني أي صلة بهؤلاء الناس سوى كوني إنساناً. إذا كان لديك قلب، وكنت إنساناً، ورأيت ما يحدث في العالم، ستراجع نفسك سريعاً. حتى وأنا أغادر هذا الملعب، هذا النوع من الأفكار يدور في ذهني. أراجع نفسي وأنا جالس هنا أبكي على كرة القدم، بينما يموت الناس كل يوم".

قائد فريق براتب مليون دولار شهرياً

يُعد عزيز الشاعر قائداً ثالثاً في فريق هيوستن تيكسانز، إلى جانب القائد الأول، سي جاي سترود، والثاني ويل أندرسون، والرابع نيكو كولينز، والقائد الخامس دار أوغونبوايل. ودائماً ما يلعب الشاعر دوراً كبيراً في تحفيز لاعبي فريقه على أرض الملعب بكلمات قوية، فهو من القادة الذين يصرخون ويُحفزون اللاعبين بكل قوة، ولديه الكثير من الصور التي يظهر فيها الشاعر وهو مُتحمس جداً ويصرخ من أجل تنفيذ التعليمات الفنية بهدف الفوز في المباراة.

ويتقاضى الشاعر راتباً سنوياً يُناهز الـ11,5 مليون دولار أميركي مع فريق هيوستن تيكسانز (وفقاً لموقع سالاري سبورت الأميركي المختص)، أي حوالى (مليون دولار شهرياً)، وهذا ثاني أعلى راتب سنوي له بعد الذي كان يتقاضاه مع الفريق نفسه في عام 2024 (13 مليون دولار أميركي)، مع العلم أن راتبه مع أول فريق لعب معه في عام 2019، وهو سان فرانسيسكو 49، كان 510 آلاف دولار أميركي في بداية مسيرته الاحترافية في دوري كرة القدم الأميركية. والشاعر لاعب أميركي مُسلم، يؤدي فريضة الصوم حتى خلال موسم الدوري، إذ ذكرت وسائل إعلام أميركية مختصة بكرة القدم الأميركية أنه يبقى صائماً خلال التدريبات والمباريات، رغم التدريبات الصعبة والقاسية.