عرض كرة مارادونا الأسطورية للبيع في مزاد.. هذا السعر المتوقع

- ستعرض دار "هيريتدغ" الأميركية للمزادات كرة المواجهة الشهيرة التي سجل بها دييغو مارادونا هدفه الشهير ضد إنكلترا في كأس العالم 1986 للبيع في مزاد علني في أغسطس/آب القادم، حيث تعتبر "الكأس المقدسة" لهواة الجمع. - يتوقع أن تحقق الكرة سعراً قياسياً مشابهاً لقميص مارادونا الذي بيع بـ9.2 ملايين دولار في 2022، حيث تُعتبر "أهم قطعة تذكارية في عالم كرة القدم". - يأتي المزاد في ظل ازدهار سوق مقتنيات كرة القدم، مدفوعاً بكأس العالم 2026، مع توقعات بتحقيق أرقام قياسية.

أكدت دار "هيريتدغ" الأميركية للمزادات العلنية، أن كرة المواجهة، التي سجل بها أسطورة الأرجنتين الراحل دييغو مارادونا في شباك إنكلترا، التي خسرت المباراة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة كأس العالم عام 1986، سيتم عرضها للبيع في مزاد علني خلال شهر أغسطس/آب القادم.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الأحد، أن الكرة تعتبر بمثابة "الكأس المقدسة"، بالنسبة إلى هواة الجمع، حيث من المتوقع أن تحقق سعراً مماثلاً للمبلغ القياسي البالغ 9.2 ملايين دولار، والذي دفع في عام 2022، مقابل الحصول على قميص الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، الذي ظهر فيه بالمواجهة ضد إنكلترا في مونديال 1986، الذي أقيم في المكسيك.

من جهته، قال المتخصص في المزادات لدى دار "هيريتدغ" الأميركية، مايك بروفينزال، إنه لا يوجد سوابق مماثلة يمكن الاستناد إليها لتقدير السعر، الذي قد تصل إليه الكرة في المزاد، لأن الكرة تعتبر "قطعة فريدة من نوعها بكل ما تحمل الكلمة من معنى"، ويُمكن التأكيد أنها "أهم قطعة تذكارية في عالم كرة القدم موجودة حالياً"، لأنها تُذكر العالم بالهدف الذي سجله مارادونا بيده في شباك إنكلترا.

كرة عالمية 40 عاماً على أعظم عرض لمارادونا في كأس العالم

ويأتي تنظيم المزاد في وقت يشهد فيه سوق المقتنيات الخاصة بكرة القدم ازدهاراً متزايداً، مدفوعاً أيضاً بإقامة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، حيث من المتوقع تحقيق أرقام قياسية من خلال هذا المزاد، وبخاصة أن هذه الكرة كانت بحوزة الحكم التونسي علي بن ناصر، الذي باعها (الكرة من طراز "أديداس")، مقابل 2.4 مليون دولار في مزاد علني أقيم بالعاصمة البريطانية لندن عام 2022.