عرض فلكي من الهلال لإغراء كين بالرحيل عن بايرن ميونخ

- نادي الهلال السعودي يخطط لتقديم عرض ضخم بقيمة 261 مليون جنيه إسترليني لهاري كين، لإقناعه بالانتقال من بايرن ميونخ، حيث يعيش كين أفضل فتراته الكروية. - كين سجل 17 هدفاً في تسع مباريات مع بايرن، محققاً أرقاماً قياسية، لكن الطموح الرياضي لم يعد أولوية مطلقة له، مما يفتح الباب أمام انتقاله المحتمل إلى الدوري السعودي. - الهلال يسعى لتعزيز مشروعه الرياضي بضم نجم عالمي، وسط منافسة مع أندية تضم نجوم مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ورياض محرز.

كشفت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم السبت، أن نادي الهلال السعودي يستعد لتقديم عرض ضخم للنجم الإنكليزي هاري كين (32 عاماً) من أجل إقناعه بالرحيل عن بايرن ميونخ، في صفقة فلكية قد تصل قيمتها إلى 261 مليون جنيه إسترليني لمدة ثلاث سنوات، أي ما يعادل نحو 1.7 مليون جنيه أسبوعياً.

ويأتي العرض السعودي في وقت يعيش فيه كين أفضل فتراته الكروية منذ انتقاله إلى البايرن صيف 2023 قادماً من توتنهام الإنكليزي، إذ سجل هذا الموسم 17 هدفاً في تسع مباريات، وقاد النادي البافاري لتصدر الدوري الألماني ودور المجموعات في دوري الأبطال. كما واصل تحطيم الأرقام القياسية، بعدما أصبح أسرع لاعب يسجل 100 هدف مع نادٍ في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، متفوقاً على كل من النرويجي إيرلينغ هالاند (25 عاماً) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً).

وأكد التقرير أن الهلال كان قد عرض على كين مبلغاً مماثلاً عام 2023، أثناء مفاوضاته للرحيل عن توتنهام، لكن المهاجم الدولي الإنكليزي رفض العرض آنذاك، مفضلاً خوض تجربة أوروبية جديدة مع بايرن سعياً وراء الألقاب. وقد تحقق له ذلك سريعاً بعد تتويجه بلقب الدوري الألماني ثم كأس بيكنباور مطلع هذا الموسم، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن الطموح الرياضي لم يعد أولوية مطلقة بالنسبة له في المرحلة المقبلة، ما قد يفتح الباب أمام احتمال انتقاله مستقبلاً إلى الدوري السعودي.

ويسعى نادي الهلال السعودي إلى إبرام صفقة من العيار الثقيل بضم "سوبر ستار" عالمي يعزز مشروعه الرياضي الجديد، ويمنحه دفعة إضافية للمنافسة محلياً وقارياً، من خلال التعاقد مع لاعب يملك تاريخاً طويلاً في الدوريات الأوروبية الكبرى، ليكون الواجهة التسويقية والفنية للفريق. وتأتي هذه الخطوة في ظل وجود نجوم عالميين في الأندية المنافسة، مثل قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، ونجم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيمة (37 عاماً) ولاعب الأهلي الجزائري رياض محرز (34 عاماً).

وكان الهلال قد حاول في وقت سابق التعاقد مع نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور (25 عاماً) من دون نجاح، كما فشلت مساعيه لضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي (38 عاماً) الذي فضّل الانتقال إلى الدوري الأميركي ليكون أقرب إلى بلاده.

ويُعد انتقال هاري كين من أوروبا إلى الخليج العربي تحدياً كبيراً لإدارة الهلال السعودي، خاصة أن اللاعب أكد مراراً سعادته بحياته في ألمانيا بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ، مشيراً إلى اندماج عائلته في الأجواء البافارية. وقال كين في تصريحات سابقة: "أنا سعيد جداً هنا، أحب المدرب والفريق، وأشعر بأننا نعيش بداية حقبة ناجحة في بايرن ميونخ، وأرغب أن أكون جزءاً منها لسنوات قادمة". ورغم ذلك، فإن الإغراءات المالية الهائلة التي يمكن أن يقدمها الهلال قد تعيد كين إلى التفكير في مستقبله إذا قرر النادي السعودي المضي قدماً في عرضه التاريخي.