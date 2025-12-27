عرض غير مسبوق بقيمة 200 مليون يورو لضم جود بيلنغهام

- مانشستر يونايتد يخطط لتقديم عرض بقيمة 200 مليون يورو لضم جود بيلنغهام من ريال مدريد، بهدف تعزيز قوته الهجومية والدفاعية والمنافسة على جميع الألقاب بعد سنوات من الأداء المتذبذب. - ريال مدريد يرفض العروض المقدمة لبيلنغهام، معتبرًا إياه جزءًا أساسيًا من مشروعه الحالي والمستقبلي، حيث أظهر اللاعب ولاءً واضحًا للنادي الإسباني ورغبته في تحقيق الإنجازات معه. - الصفقة المحتملة تثير اهتمام الأوساط الرياضية، وقد تؤدي إلى إعادة ترتيب أولويات الفرق الكبرى في أوروبا، مما يعكس التنافس المالي الشديد بين الأندية العريقة.

يستهدف مانشستر يونايتد تعزيز قوته الهجومية والدفاعية عبر صفقة كبرى، إذ يدرس تقديم عرض خيالي بقيمة 200 مليون يورو لضم، جود بيلنغهام (22 عاماً) من ريال مدريد، ويسعى الشياطين الحمر لبناء فريق قادر على المنافسة على جميع الألقاب، بعد سنوات من الأداء المتذبذب والنتائج المخيبة. ويضع مانشستر يونايتد ثقة كبيرة في قدرات بيلنغهام الذي أثبت أنه أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم، ليؤكد أنه المرشح الأمثل لقيادة الفريق على المدى الطويل. وينوي النادي تقديم كل ما يلزم لإقناع ريال مدريد بالتخلي عن اللاعب الشاب، رغم أن الرقم المطلوب يعد غير مسبوق في تاريخ انتقالات كرة القدم الأوروبية، وفقاً لما ذكره موقع فيشاخيس الإسباني، الجمعة.

ويثير عرض خيالي بقيمة 200 مليون يورو لضم جود بيلنغهام اهتماماً واسعاً في الأوساط الرياضية، إذ يشير الخبراء إلى أن الصفقة قد تغير خريطة الانتقالات الصيفية وتعيد ترتيب أولويات الفرق الكبرى في أوروبا. ويأمل مانشستر يونايتد أن يضيف بيلنغهام بعداً تكتيكياً جديداً، يعزز من قوة الفريق في وسط الملعب ويرفع من أداء اللاعبين الآخرين.

ورفض ريال مدريد حتى الآن كل العروض بشأن اللاعب، باعتباره جزءاً أساسياً من مشروع الفريق الحالي والمستقبلي. ويعتبر النادي الملكي بيلنغهام ضمن قائمة اللاعبين غير القابلين للبيع إلى جانب كورتوا وتشواميني وميليتاو ومبابي. ويظهر اللاعب نفسه ولاءً واضحاً للفريق الإسباني، وأكد رغبته في تحقيق الإنجازات مع القميص الأبيض قبل التفكير في أي خطوة خارجية.

ويضيف بيلنغهام خبرة وقيمة فنية كبيرة إلى ريال مدريد، إذ شارك في 120 مباراة رسمية منذ انضمامه، سجل خلالها 43 هدفاً وصنع 32 تمريرة حاسمة. وبفضل هذه الإحصائيات، أصبح اللاعب أحد أبرز الأسماء في الوسط الأوروبي، ما يفسر رغبة مانشستر يونايتد في تقديم عرض خيالي بقيمة 200 مليون يورو لضم جود.

وتواصل الأندية الأوروبية متابعة التطورات من كثب، إذ يمكن لأي تحرك في هذا الملف أن يخلق سلسلة من الصفقات الكبرى خلال الأشهر المقبلة، ويُعد هذا العرض مثالاً صارخاً على التنافس المالي بين الأندية العريقة، والرغبة في ضم أفضل المواهب العالمية لضمان التفوق الرياضي والاقتصادي في آن واحد.